Этот ранний симптом проблем с печенью, связанных с алкоголем, появляется только ночью

Поэтому, если у вас наблюдаются регулярные сложности с засыпанием или вы пробуждаетесь среди ночи и никак не можете снова уснуть, стоит выяснить причины такого сбоя. Тем более это стоит сделать, если вы часто пьете алкоголь. В случае, если так о себе дает знать больная печень, и вы оставите тревожный симптом без внимания, со временем орган получит еще более значительные повреждения.