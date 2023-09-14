Этот ранний симптом проблем с печенью, связанных с алкоголем, появляется только ночью

Алкогольная болезнь печени, возникающая из-за чрезмерного употребления спиртного, проявляется далеко не сразу и протекает зачастую бессимптомно. Ее признаки могут быть весьма специфическими.
Например, проблемы со сном или бессонница могут быть симптомом заболеваний печени, связанных с алкоголем — причем, как ранним, так и свидетельствующим уже о серьезных проблемах, сообщает Express со ссылкой на экспертов британской благотворительной организации British Liver Trust, которая уделяет особое внимание здоровью печени. Происходит это потому, что из-за злоупотребления алкоголем в мозге накапливаются токсины, которые и вызывают проблемы со сном.
Поэтому, если у вас наблюдаются регулярные сложности с засыпанием или вы пробуждаетесь среди ночи и никак не можете снова уснуть, стоит выяснить причины такого сбоя. Тем более это стоит сделать, если вы часто пьете алкоголь. В случае, если так о себе дает знать больная печень, и вы оставите тревожный симптом без внимания, со временем орган получит еще более значительные повреждения.
Важно понимать, что болеть такой орган, как печень, не может — поэтому, даже про прогрессирующую онкологию можно не знать годами. Тем более — про печеночные проявления в результате чрезмерного потребления алкоголя, включая ожирение печени, алкогольный гепатит и хронический гепатит с фиброзом или циррозом печени.
Другие тревожные симптомы
Печень — один из самых сложных органов в организме. Она фильтрует токсины, регулирует холестерин и даже борется с инфекциями. Сбой в ее работе грозит последствиями для всего организма. Поэтому стоит обращать внимание даже на слабые и нечеткие симптомы вроде плохого самочувствия, усталости и вялости, тяжести в правой верхней части живота.
Без анализов диагностировать проблемы с печенью практически невозможно, многие почувствуют дискомфорт, когда болезнь будет совсем запущена. Проверить состояние органа можно, сдав кровь на «печеночные маркеры», не лишним будет сделать и УЗИ печени.
Простой тест на здоровье печени
Врач-терапевт посоветовала для домашней диагностики провести небольшой тест с ладонями рук. «Покраснения в нижней части ладоней, которые исчезают при надавливании, но потом появляются снова, могут быть признаком заболевания печени», — говорит Оксана Драпкина.
Безусловно, эта методика не гарантирует на все сто процентов то, что с органом не все в порядке. Но вам стоит насторожиться, если в придачу есть еще некоторые симптомы — тонкие красные линии на лице или теле, мелкая красная сыпь или ксантомы — желтоватые бляшки вокруг глаз.