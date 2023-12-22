Это же психосоматика! Почему выпадают волосы и появляется седина, рассказала психолог Еремян

Наши чувства и переживания совершенно точно влияют на физическое здоровье. Известно, что стресс и нехватка положительных эмоций могут разрушающе действовать на организм. Психосоматический подход сейчас активно применяют и многие врачи доказательной практики, чтобы в комплексе оценить и изучить причины болезни.
«Доктор Питер» уже писал, что совершенно точно нашими эмоциями «питаются» гипертония, язва, бронхиальная астма, тиреотоксикоз, ревматоидный артрит, мигрень, псориаз, сахарный диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца, бесплодие и аллергический ринит. Да, для этих болезней есть генетическая предрасположенность, но проявиться она может от того, как человек реагирует на окружающее, как умеет проживать эмоцию.
Психолог Карина Еремян уверена, что психологические причины есть и в основе других проблем со здоровьем — например, избыточного выпадения волос и появления ранней седины.
Психолог, автор курса «Психология здоровья»
Почему волосы седеют
«Седина и алопеция случаются при изъязвлении плоского эпителия. Волосы в буквальном смысле исчезают, теряют пигмент, — рассказала психолог Карина Еремян. — Это может случиться при интенсивном конфликте разлуки. То есть, когда человек разлучается с кем-то, кого он горячо любит, кем он дорожит, он буквально седеет».
Под разлукой можно понимать и смерть близкого.
«Это драматичная, шоковая утрата. Она проживается в состоянии длительного внутреннего напряжения, включается принудительное мышление — мысленное возвращение к этой ситуации, порой даже подавляются эмоции. Впоследствии это дает потерю пигмента волос, или раннюю седину», — объясняет психолог.
Что касается алопеции — избыточного выпадения волос, то иногда у женщин это случается с наступлением климактерического периода, отмечает эксперт.
«Климакс может сам по себе стать мощным конфликтом — конфликтом разлуки со своей молодостью, пониманием, что женщина больше не фертильна, то есть не способна к размножению. Вот это может привести к тому, что женщина начнет терять волосы», — объясняет психолог.
Решением здесь может быть осознание ситуации, которая запустила процесс.
«Важно осознать и понять природную закономерность, — объясняет Карина Еремян. — В случае подавленных эмоций необходимо биологическое проживание ситуации, то есть освобождение. В сложных случаях это лучше сделать вместе со специалистом».
Ранее эндокринолог Лебедева объяснила, что потеря волос и правда может объясняться сильным стрессом, негативными эмоциями, недосыпом, отсутствием физической активности. Ведь продолжительные переживания вообще не делают нас здоровее. Постоянное напряжение нарушает питание волосяных фолликул, в итоге волосы начинают активно выпадать.
Но причиной выпадения волос также могут быть и серьезные болезни — например, анемия, сбой в работе щитовидной железы, нехватка полезных веществ — витаминов и минералов. Особенно сильно по волосам бьет дефицит белка.