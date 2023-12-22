Это же психосоматика! Почему выпадают волосы и появляется седина, рассказала психолог Еремян

«Климакс может сам по себе стать мощным конфликтом — конфликтом разлуки со своей молодостью, пониманием, что женщина больше не фертильна, то есть не способна к размножению. Вот это может привести к тому, что женщина начнет терять волосы», — объясняет психолог.