Это как первая встреча зебры и льва: когда причину холодных рук и ног стоит искать в голове

К примеру, часто бывает, что в месте, где человек когда-то пережил сильнейший стресс, его потом еще в течение многих лет начинает внутренне трясти, как только он там снова оказывается. А еще холодеют руки и ноги, так как происходит выброс адреналина и сосуды сужаются. Так может быть рядом с людьми, которые когда-то стали для него причиной сильного переживания. Например, начальник на работе, который накричал. И теперь спазм сосудов случается, даже если человек просто проходит мимо его кабинета в офисе.