Это как первая встреча зебры и льва: когда причину холодных рук и ног стоит искать в голове

Холодные руки и ноги говорят о том, что нарушается кровоснабжение в периферийных сосудах. Как рассказала психолог Карина Еремян, такое может быть на фоне спазма, который происходит при выработке адреналина — гормона стресса. К примеру, холод на улице организм воспринимает как небезопасную для себя ситуацию. В этом случае поступает сигнал на выработку адреналина, который, в свою очередь, сужает сосуды для сохранения энергии — кровь к ногам и рукам начинает поступать хуже, они начинают мерзнуть.
Если же у человека руки и ноги часто холодные даже в теплом помещении, дело может быть в психологических причинах, запускающих выработку адреналина. По словам психолога, это один из признаков конфликтной активной фазы, на который могут влиять так называемые треки.
Психолог
«Что такое треки? Например, зебра пасется в саванне и впервые сталкивается со львом. Но непосредственно перед этой встречей она чувствует какой-то необычный запах, который она до этого не ощущала никогда, и слышит необычный шорох. Оборачивается — и видит льва. С этого момента этот запах и шорох будут для нее мощными треками. И в следующий раз, когда она либо услышит этот звук, либо почувствует запах, она, не раздумывая, сразу побежит. Для нашего тела различные треки действуют точно так же на уровне вегетативной нервной системы», — объясняет Карина Еремян.
Иначе говоря, треки стимулируют выброс большого количества адреналина, чтобы убежать из опасного места, и, соответственно, спазм сосудов.
К примеру, часто бывает, что в месте, где человек когда-то пережил сильнейший стресс, его потом еще в течение многих лет начинает внутренне трясти, как только он там снова оказывается. А еще холодеют руки и ноги, так как происходит выброс адреналина и сосуды сужаются. Так может быть рядом с людьми, которые когда-то стали для него причиной сильного переживания. Например, начальник на работе, который накричал. И теперь спазм сосудов случается, даже если человек просто проходит мимо его кабинета в офисе.
«Соответственно, на работе человек чувствует, что у него холодные руки и ноги. А при возвращении домой сосуды расслабляются, температура ног и рук приходит в норму. Может быть и такое, что человеку сообщили какую-то неожиданную, драматичную новость — и в этот же момент начинают холодеть руки и ноги. Это признак того, что он находится в конфликтной активной фазе», — добавляет психолог.
Если вас беспокоят холодные руки и ноги без видимых на то причин, стоит подумать, могут ли у этой проблемы быть какие-то психологические причины. Какие треки срабатывают у вас?
Почему еще руки и ноги могут мерзнуть даже летом? Объяснения врача-эндокринолога Зухры Павловой читайте ЗДЕСЬ.
К слову
Стресс влияет на самые разные органы и системы организма, не только на сосуды. Вы знали, что от него зависит, к примеру, уровень холестерина в крови?
Как ранее рассказывала врач-кардиолог Ольга Бокерия, холестерин — это предшественник гормонов стресса. И чем больше и чаще человек испытывает стресс, тем больше ему требуется гормонов, которые будут реагировать на стресс. А это значит, что организм буде производить больше холестерина, чтобы выработать больше необходимых вам гормонов.