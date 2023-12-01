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Это как первая встреча зебры и льва: когда причину холодных рук и ног стоит искать в голове

«Мерзнут руки и ноги» — в такой жалобе нет ничего странного, особенно если вам холодно. Но если замечаете, что часто руки и ноги холодеют даже в теплом помещении, возможно, за этим кроется психологическая причина.

1 декабря 2023
холодные руки и ноги
Источник:
ISrockphoto

Холодные руки и ноги говорят о том, что нарушается кровоснабжение в периферийных сосудах. Как рассказала психолог Карина Еремян, такое может быть на фоне спазма, который происходит при выработке адреналина — гормона стресса. К примеру, холод на улице организм воспринимает как небезопасную для себя ситуацию. В этом случае поступает сигнал на выработку адреналина, который, в свою очередь, сужает сосуды для сохранения энергии — кровь к ногам и рукам начинает поступать хуже, они начинают мерзнуть.

Если же у человека руки и ноги часто холодные даже в теплом помещении, дело может быть в психологических причинах, запускающих выработку адреналина. По словам психолога, это один из признаков конфликтной активной фазы, на который могут влиять так называемые треки.

Карина Еремян
Психология

Психолог

«Что такое треки? Например, зебра пасется в саванне и впервые сталкивается со львом. Но непосредственно перед этой встречей она чувствует какой-то необычный запах, который она до этого не ощущала никогда, и слышит необычный шорох. Оборачивается — и видит льва. С этого момента этот запах и шорох будут для нее мощными треками. И в следующий раз, когда она либо услышит этот звук, либо почувствует запах, она, не раздумывая, сразу побежит. Для нашего тела различные треки действуют точно так же на уровне вегетативной нервной системы», — объясняет Карина Еремян.

Иначе говоря, треки стимулируют выброс большого количества адреналина, чтобы убежать из опасного места, и, соответственно, спазм сосудов.

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К примеру, часто бывает, что в месте, где человек когда-то пережил сильнейший стресс, его потом еще в течение многих лет начинает внутренне трясти, как только он там снова оказывается. А еще холодеют руки и ноги, так как происходит выброс адреналина и сосуды сужаются. Так может быть рядом с людьми, которые когда-то стали для него причиной сильного переживания. Например, начальник на работе, который накричал. И теперь спазм сосудов случается, даже если человек просто проходит мимо его кабинета в офисе.

«Соответственно, на работе человек чувствует, что у него холодные руки и ноги. А при возвращении домой сосуды расслабляются, температура ног и рук приходит в норму. Может быть и такое, что человеку сообщили какую-то неожиданную, драматичную новость — и в этот же момент начинают холодеть руки и ноги. Это признак того, что он находится в конфликтной активной фазе», — добавляет психолог.

Если вас беспокоят холодные руки и ноги без видимых на то причин, стоит подумать, могут ли у этой проблемы быть какие-то психологические причины. Какие треки срабатывают у вас?

Почему еще руки и ноги могут мерзнуть даже летом? Объяснения врача-эндокринолога Зухры Павловой читайте ЗДЕСЬ.

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К слову

Стресс влияет на самые разные органы и системы организма, не только на сосуды. Вы знали, что от него зависит, к примеру, уровень холестерина в крови?

Как ранее рассказывала врач-кардиолог Ольга Бокерия, холестерин — это предшественник гормонов стресса. И чем больше и чаще человек испытывает стресс, тем больше ему требуется гормонов, которые будут реагировать на стресс. А это значит, что организм буде производить больше холестерина, чтобы выработать больше необходимых вам гормонов.

Автор текста:Анастасия Романова
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