Эти признаки скорого развода на самом деле говорят, что вы будете жить долго и счастливо

Партнер также может подвергать другого испытаниям — постоянно вводить в стрессовую ситуацию, чтобы тот начал его «догонять» . И если вам дали пространство, чтобы успокоиться и подумать, то это хорошо. Воспользуйтесь этим, выдохните и обратите внимание себя на себя. Тревожность не должна мешать отношениям.