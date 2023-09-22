Эти признаки скорого развода на самом деле говорят, что вы будете жить долго и счастливо

Психологи предупреждают: если в отношениях вы замечаете так называемые красные флаги в поведении партнера — то, что нельзя терпеть и замалчивать (например, нездоровые и проблемные привычки), — стоит всерьез задуматься о том, надо ли сохранять столь опасный союз.
Но иногда, особенно если предыдущий любовный опыт был не самым удачным, некоторым мерещатся опасные красные флаги буквально в каждом слове, поступке, действии партнера.
Клинический психолог Кайл Осборн
Психолог рассказал о четырех ситуациях или сценариях в отношениях, которые могут изначально насторожить, натолкнуть на мысль, что все идет не так. Но на самом деле переживать не стоит.
Отношения стали скучными
Люди обычно тревожатся, когда их отношения кажутся скучными. Эксперт говорит, что обычно такое случается с партнерами, привыкшими находиться в хаотичной и непредсказуемой среде.
На самом деле многие в хаосе лишь находят временное утешение, принимая страсть за настоящую любовь. Эксперт советует задать себе вопрос: «А были ли у меня отношения без драм?» Ведь привычка качаться на «эмоциональных качелях» разрушает. А спокойный и стабильный союз — это нормально, не стоит его принимать за скучный.
Один из партнеров стал отдаляться
Некоторым людям кажется, что партнер со временем начинает отдаляться. В таком случае начинается настоящая гонка — претензии, что одному из пары мало внимания, он не чувствует себя нужным. Так обычно ведут себя тревожные люди, они постоянно ищут подтверждения того, что важны.
Партнер также может подвергать другого испытаниям — постоянно вводить в стрессовую ситуацию, чтобы тот начал его «догонять». И если вам дали пространство, чтобы успокоиться и подумать, то это хорошо. Воспользуйтесь этим, выдохните и обратите внимание себя на себя. Тревожность не должна мешать отношениям.
У партнера появились другие интересы
Важно понимать, что ваша жизнь не вертится вокруг отношений. Помимо романтики в ней есть еще работа, семья, дружба, собственные хобби. И если вдруг партнер увлекся каким-то делом, то это вовсе не значит, что его приоритеты сместились.
Увлеченный человек, который открыт новому, — это эмоционально зрелый человек. Поддержите партнера в его начинании, он это оценит. И найдите хобби по душе себе, если у вас его нет.
В отношениях появились споры
Не существует двух одинаковых людей, рано или поздно ваши точки зрения разойдутся. И совершенно нормально, если вы дискутируете, отстаиваете свои ценности и интересы.
Важно спорить не в агрессивной форме. Дать понять, что у вас есть своя точка зрения, но и другое мнение вы тоже уважаете. Постоянно поддакивать и идти на поводу у партнера — плохая стратегия, вас так перестанут уважать.
Соблюдайте свои личные границы, помня об этих же границах у других людей.