Эндокринолог Павлова назвала 5 причин, почему таблетки могут не сработать

Вообще не принимают назначенные лекарства

По словам Зухры Павловой, с таким подходом она часто сталкивается у своих пациентов.

- По каким причинам? Почитали инструкцию, подружка (мама, муж), сказали что-то вроде «ты что, теперь на таблетки работать будешь?» или увидели цену на лекарства. Самое печальное, что люди потом пытаются обмануть врача, рассказывая, что они принимали препарат. Опытного врача долго обманывать не получится, анализы и личный осмотр все покажут, однако потерянного времени не вернешь. Если уж пришли лечиться — лечитесь, — пишет доктор в своем телеграм-канале.

Принимают как «Бог на душу положит»

При приеме любых лекарств важно соблюдать правильный режим — строго так, как рекомендовал врач. Эндокринолог также посоветовала пациентам всегда уточнять у лечащего врача, как себя вести, если по какой-то причине они пропустят прием лекарства. Некоторые препараты можно выпить сразу же, как заметите свою ошибку, а некоторые — нельзя.

Не тем запивают

Вместо воды, например, чаем, кофе, молоком или вообще алкоголем.

- Чай-кофе-молоко свяжут активное вещество — прием окажется бесполезным. Про алкоголь и так понятно. Идеально запивать несколькими глотками воды комнатной температуры. Совсем не запивать не выход — лекарство может прилипнуть к пищеводу и вызвать серьезное раздражение, — советует эндокринолог.