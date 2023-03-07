Эндокринолог Комиссарова рассказала, сколько на самом деле нужно ходить пешком для здоровья

С появлением в нашей жизни фитнес-часов многие люди стали тщательней следить за тем, как много шагов за день они делают. Тут же появились и многочисленные советы о том, сколько в день вы должны ходить, чтобы не набирать вес и отлично себя чувствовать.

Безусловно, физическая активность — это очень важно: и для нашей фигуры, и для самочувствия. И обычная прогулка — это доступный и простой вид активности, который подойдет практически всем. Однако фанатично гнаться за количеством шагов все-таки не стоит. Почему — объяснила в своем телеграм-канале врач-диетолог, эндокринолог Альбина Комиссарова.