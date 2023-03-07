Эндокринолог Комиссарова рассказала, сколько на самом деле нужно ходить пешком для здоровья

С появлением в нашей жизни фитнес-часов многие люди стали тщательней следить за тем, как много шагов за день они делают. Тут же появились и многочисленные советы о том, сколько в день вы должны ходить, чтобы не набирать вес и отлично себя чувствовать.
Безусловно, физическая активность — это очень важно: и для нашей фигуры, и для самочувствия. И обычная прогулка — это доступный и простой вид активности, который подойдет практически всем. Однако фанатично гнаться за количеством шагов все-таки не стоит. Почему — объяснила в своем
По словам специалиста, не существует никакого научного обоснования пресловутому совету проходить за день именно 10 тысяч шагов. Более того: положительные эффекты для здоровья будут заметны, если вы будете ежедневно проходить хотя бы 4000 шагов.
Вообще, важно не просто нахаживать какое-то определенное количество шагов, а быть физически активным в течение всего дня. Если при этом перед вами стоит задача сбросить вес, то нужно двигаться еще больше, чем до этого, сжигать калорий больше, чем потребляете.
Еще о фитнес-часах
Кроме шагов, фитнес-часы могут анализировать ваш сон. Например, некоторые модели могут показывать, каков был ваш медленный сон, просыпались ли вы ночью. Однако врачи говорят, что современные бытовые приборы мониторинга еще не столь совершенны, чтобы быть на 100% точными. Так что этот показатель на самом деле может быть далек от реальной картины. Гораздо полезнее их возможность считать пульс во время тренировок — особенно это пригодится людям с хроническими болезнями.
При выборе браслета специалисты советуют ориентироваться на следующие параметры:
если вы активно занимаетесь спортом, то вам лучше выбирать часы или браслет с широким набором программ для тренировок, устойчивые к влаге и ударам;
если вы в первую очередь хотите следить за состоянием своего здоровья, лучше выбирать браслеты с датчиками мониторинга сердечной активности, обладающие высокой точностью;
если среди всех видов активности вы предпочитаете именно пешие прогулки, вам в первую очередь нужен шагомер — остальные датчики могут быть бесполезны для вас, от них можно отказаться.