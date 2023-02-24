Эндокринолог Кирдянкина объяснила, можно ли пить кофе на ходу

Современный человек постоянно куда-то опаздывает. Наверное, именно поэтому в последнее время стали так популярны кофейни, в которых напиток можно захватить с собой и выпить по пути на работу.
Есть на ходу не слишком полезно. А что насчет питья кофе — можно ли делать это, не останавливаясь? Сколько таких стаканчиков в день можно выпить? Разбираемся вместе с эндокринологом Наталией Кирдянкиной.
врач-эндокринолог центра здоровья Verba Mayr
Самые простые проблемы питья на ходу — можно облиться, поперхнуться, обжечься. Что касается влияния на здоровье, то для абсолютно здорового человека рисков практически нет. А вот для предрасположенных к негативному влиянию кофеина людей лучше пить этот напиток в спокойной обстановке, так как может, к примеру, повыситься артериальное давление.
Кроме того, значение имеет и конкретный вид кофе, который вы решили взять с собой. Например, если у человека непереносимость лактозы, то кофе с молоком и сахаром может вызвать брожение в кишечнике. Нежелательно, чтобы эта ситуация настигла вас в пути куда-либо. Поэтому если эта проблема для вас актуальна, то выбирайте напитки на безлактозном или растительном молоке — или не берите капучино или латте.
В какое время суток лучше пить кофе?
Лучше в первой половине дня, так как кофе влияет на ЦНС, вызывая возбуждение, тревогу, нарушения сна. Поэтому кофе перед работой не навредит вам. Главное — не заменять им полноценный завтрак.
Сколько максимально чашек кофе можно выпить в день без вреда для здоровья?
Для здорового взрослого человека нет повышенного риска нежелательного воздействия кофеина, если его поступление ограничивается 400 мг в день. Это с учетом приема кофеиносодержащих препаратов или других напитков на кофеине.
Такое количество кофе (при условии, что это натуральный, не растворимый продукт, без молока либо на растительном молоке, без сахара) не вызывает раздражения ЖКТ, не тормозит работу ферментов детоксикации, не активизирует выработку кортизола надпочечниками.
Кстати
В умеренных количествах кофе очень полезен для здоровья. Узнать, сколько чашек нужно пить в день, чтобы продлить жизнь, можно ЗДЕСЬ.