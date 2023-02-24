Эндокринолог Кирдянкина объяснила, можно ли пить кофе на ходу

В какое время суток лучше пить кофе?

Лучше в первой половине дня, так как кофе влияет на ЦНС, вызывая возбуждение, тревогу, нарушения сна. Поэтому кофе перед работой не навредит вам. Главное — не заменять им полноценный завтрак.

Сколько максимально чашек кофе можно выпить в день без вреда для здоровья?

Для здорового взрослого человека нет повышенного риска нежелательного воздействия кофеина, если его поступление ограничивается 400 мг в день. Это с учетом приема кофеиносодержащих препаратов или других напитков на кофеине.

Такое количество кофе (при условии, что это натуральный, не растворимый продукт, без молока либо на растительном молоке, без сахара) не вызывает раздражения ЖКТ, не тормозит работу ферментов детоксикации, не активизирует выработку кортизола надпочечниками.