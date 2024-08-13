«Эффект дефицита» и еще 3 причины, почему мы влюбляемся в тех, кому безразличны

Одна из причин, по которой мы можем быть увлечены кем-то, кому совершенно безразличны, — так называемый «эффект дефицита». Этот принцип предполагает, что мы склонны придавать большую ценность вещам, которые редки или которые трудно достать. Вспомните коллекционеров — они готовы гоняться за заветной монеткой или куклой по всему миру, тратить на это баснословные суммы, хотя другой человек променял бы эту вещь и на чашку кофе.