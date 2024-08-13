«Эффект дефицита» и еще 3 причины, почему мы влюбляемся в тех, кому безразличны

Наверняка вы хоть раз влюблялись безответно. Такая история могла произойти в школе, институте или уже в более осознанном возрасте. Казалось бы, одно только понимание того, что чувства не взаимны, должно охладить. Однако в большинстве случаев все работает наоборот: человек страдает по недоступному объекту, старается заслужить его внимание.
Некоторые и вовсе могут быть одержимы своим объектом страсти. При этом чем сильнее человек «убегает», тем активнее его пытаются «догнать».
Нейропсихолог, доктор философских наук
«Такая одержимость заставляет забывать о своих приоритетах. Человек вроде бы все осознает, но ничего не может с собой поделать. Давайте разбираться, что заставляет нас очаровываться теми, кто совершенно недоступен», —
«Эффект дефицита»
Одна из причин, по которой мы можем быть увлечены кем-то, кому совершенно безразличны, — так называемый «эффект дефицита». Этот принцип предполагает, что мы склонны придавать большую ценность вещам, которые редки или которые трудно достать. Вспомните коллекционеров — они готовы гоняться за заветной монеткой или куклой по всему миру, тратить на это баснословные суммы, хотя другой человек променял бы эту вещь и на чашку кофе.
То есть недоступность другого воспринимается психикой как что-то очень ценное, поэтому все остальные люди сразу меркнут по сравнению с ним. Желание подпитывается как раз игнором и холодностью, «цена» редкого экземпляра возрастает.
Но часто бывает так, что когда неприступный партнер все же отвечает взаимностью, то у человека разом пропадают чувства. Здесь все просто: дефицита уже нет, следовательно, интерес быстро угасает.
Эволюционные осечки
С исторической точки зрения может показаться странным, что мы зацикливаемся на ком-то, кто не отвечает нам взаимностью. Однако одна из теорий предполагает, что такое поведение является эволюционной осечкой.
Для древних людей принадлежность к социальной группе была необходима для выживания. Социальное отторжение могло означать отсечение от группы, что было серьезной угрозой в то время, ведь изоляция могла привести к смерти.
В результате у людей развилось сильное отвращение к отвержению, которое сегодня проявляется как сильная эмоциональная боль при столкновении с романтическим отвержением. В результате происходит фиксация на объекте: бессознательно мы снова хотим стать частью «общины».
Культ страдания
Огромное влияние на нашу психику оказывают кино и литература. На экране и в книгах чаще всего мы видим истории несчастной любви: один страдает по другому, пытается добиться его внимания, все это не обходится без слез, скандалов и прочей драмы.
В результате в психике закрепляется: страдания = любовь. Более того, подобные сценарии могут укрепить идею о том, что если мы постараемся как следует, то сможем изменить ситуацию и завоевать любовь. У главного героя ведь получилось — чем я хуже?
Клеймо одиночества
Не стоит забывать и про общество, говорит эксперт. Люди часто уверены в том, что если человек в отношениях, то он более надежен, интересен и успешен.
«Когда мы находимся в отношениях, нас считают частью единого целого, приглашают на общественные мероприятия как пару и считают, что мы достигли важной вехи в жизни. Окончание отношений может привести к потере социального статуса и изменению того, как нас воспринимают другие», — поясняет психолог.
На одиноких людей также часто оказывают давление: пытаются с кем-то познакомить, шутят про возраст (особенно это касается женщин). Все это может заставить нас цепляться за отношения, которые нам не подходят, или гоняться за людьми, которые нам неинтересны, просто чтобы избежать негативного осуждения, приходящего вместе с одиночеством.