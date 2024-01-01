Единственный безопасный способ сохранить салаты после новогоднего застолья

Уж сколько шуток есть про доедание тазиков с оливье и селедкой под шубой, но своей актуальности проблема с годами не теряет. На Новый год нам всем хочется накрыть разнообразный стол, но будем честны — большинство почти всегда готовят слишком много, а потом в спешке пытаются доесть все салатики на каникулах.
Сколько на самом деле можно хранить салаты и есть ли надежный способ спасти их? На этот вопрос отвечает доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова.
Доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения
Сроки хранения в цифрах
По словам специалиста, в холодильнике при температуре +2 — +6 салаты с мясом, курицей, копченостями, с сырыми овощами и фруктами хранятся без заправки не больше 18 часов, а с соусом — не больше 12. Такие же сроки хранения у салатов из вареных овощей и винегрета.
Меньше всего хранятся салаты с консервированными овощами и вареным яйцом — их лучше съесть в течение 6 часов. Под это описание как раз подходит всеми любимый оливье.
Что насчет крабового салата? Без заправки он может стоять до 12 часов. Чемпионы по срокам хранения — салаты с маринованными и солеными овощами: они спокойно простоят до 36 часов.
Важно помнить: соусы и заправки с майонезом делают срок хранения еще меньше. Дело в том, что любые заправки ускоряют процесс развитие микроорганизмов. Салаты с заправкой из сметаны и йогурта живут и того меньше — процесс закисания начинается уже через 30 минут после того, как миску поставили на стол, их вообще нельзя долго хранить.
Хитрости и заморозка
Лучший способ решения проблемы — заправлять не весь салат сразу, а выкладывать блюдо порционно. Все, что не доели после застолья, лучше положить в контейнер с крышкой.
Еще одна хитрость, которая помогает продлить жизнь салатам — использовать для приготовления только тщательно помытые фрукты и продукты.
Но что делать, если салата осталось слишком много? Как объясняет эксперт, в некоторых случаях спасти блюдо поможет заморозка. Например, отлично в морозилке хранится греческий салат — он может пролежать даже несколько месяцев. Неплохо заморозку переживают салаты из разных видов капусты — белокочанной, китайской, цветной.
Правда, с оливье такой номер не прокатит, как и с любым салатом с майонезом в составе — при разморозке пропадут вкус и текстура. А вот салатики с масляной заправкой тоже можно заморозить, они останутся такими же вкусными.
А что насчет горячих блюд из мяса? Какой срок хранения у заливного? И как долго будут храниться пирожные с кремом после новогоднего застолья? Подробнее ответы на эти вопросы можно узнать ЗДЕСЬ.