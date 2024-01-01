Единственный безопасный способ сохранить салаты после новогоднего застолья

Сроки хранения в цифрах

По словам специалиста, в холодильнике при температуре +2 — +6 салаты с мясом, курицей, копченостями, с сырыми овощами и фруктами хранятся без заправки не больше 18 часов, а с соусом — не больше 12. Такие же сроки хранения у салатов из вареных овощей и винегрета.

Меньше всего хранятся салаты с консервированными овощами и вареным яйцом — их лучше съесть в течение 6 часов. Под это описание как раз подходит всеми любимый оливье.

Что насчет крабового салата? Без заправки он может стоять до 12 часов. Чемпионы по срокам хранения — салаты с маринованными и солеными овощами: они спокойно простоят до 36 часов.

Важно помнить: соусы и заправки с майонезом делают срок хранения еще меньше. Дело в том, что любые заправки ускоряют процесс развитие микроорганизмов. Салаты с заправкой из сметаны и йогурта живут и того меньше — процесс закисания начинается уже через 30 минут после того, как миску поставили на стол, их вообще нельзя долго хранить.