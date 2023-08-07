Группа специалистов из Уорикского университета попросила больше 100 человек в возрастной группе от 18 до 22 лет каждый день записывать свои ощущения от сна прошлой ночью. Участники эксперимента вели подробный дневник и фиксировали, когда конкретно ложились спать и как много времени им требовалось для засыпания. Кроме того, они также прописывали, насколько были довольны ночным отдыхом. А затем в течение дня испытуемые оценивали свое эмоциональное состояние и степень довольства жизнью.