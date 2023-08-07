Никому не нравится ходить невыспавшимся, и мало что способно так сильно испортить настроение на весь день, как слишком ранний подъем.
Впрочем, вы будете удивлены: как показывают последние исследования, думать, что ты по-настоящему хорошо выспался, оказалось куда важнее для отличного настроения, чем качественно отдохнуть ночью на самом деле.
Группа специалистов из Уорикского университета попросила больше 100 человек в возрастной группе от 18 до 22 лет каждый день записывать свои ощущения от сна прошлой ночью. Участники эксперимента вели подробный дневник и фиксировали, когда конкретно ложились спать и как много времени им требовалось для засыпания. Кроме того, они также прописывали, насколько были довольны ночным отдыхом. А затем в течение дня испытуемые оценивали свое эмоциональное состояние и степень довольства жизнью.
Участники исследования также носили актиграф на запястье. Устройство помогло оценить режим сна и циклы отдыха. Авторы исследования сравнили данные с актиграфа с восприятием участниками своего сна — с тем, как они оценивали свое самочувствие на следующий день.
Как гласят результаты анализа, опубликованные в журнале Emotion, люди, которые думали, что хорошо выспались, на следующий день пребывали в более благоприятном настроении, даже если их сон на самом деле был не слишком качественным.
Ведущий автор исследования доктор Анита Леннейс пояснила: даже если умные часы или фитнес-браслет указывают, что спали вы довольно плохо, ваше собственное восприятие качества сна может быть положительным. Если вы искренне думаете, что хорошо выспались, это поможет улучшить ваше настроение на следующий день.
Команда ученых также сообщила, что результаты их работы совпадают с предыдущими исследованиями, которые показали: оценка собственного здоровья людей была больше связана с уровнем удовлетворенностью жизнью, чем с реальным состоянием человека, пишет
Кстати
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