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Доктор Хайман рассказал о вечернем ритуале, который помогает чувствовать себя на 20 лет моложе

Секреты большинства долгожителей довольно просты: здоровый сон, правильное питание, спорт и работа со стрессом. Главное — брать их советы на заметку и внедрять их в жизнь на постоянной основе.

1 августа 20231
суперстарик особенности долгожителей
Источник:
iStockphoto

Доктору Марку Хайману уже исполнилось 63 года, однако его биологический возраст на 20 лет меньше. Он рассказал о секретах отличного самочувствия и поделился своим распорядком дня.

Как отмечает специалист, во многом его хорошее здоровье — результат строгих тренировок, правильного питания и некоторых сложных методов лечения. Однако есть и более простые привычки, которые также внесли вклад в состояние здоровья.

Например, Хайман большое внимание уделяет процессу отхода ко сну. Его вечерние ритуалы помогают перезагрузить нервную систему и максимально подготовить тело к здоровому сну.

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Прежде всего доктор заботится о своей спальне. Он советует всем, кто хочет улучшить сон, поддерживать порядок, купить кондиционер и плотную маску для сна.

Вечерний распорядок Хаймана начинается с ужина. Последний прием пищи врач планирует примерно на 7 часов вечера. Мужчина предпочитает блюда со смесью зелени, бататом и животным белком — говядиной или рыбой.

После того как заканчивается вечерняя трапеза, доктор выключает гаджеты. Он может ответить на срочное сообщение своему другу, но не более того. Этот прием помогает Хайману освободить около двух часов для отдыха. В это время он предпочитает работать по дому, неспешно гулять на свежем воздухе или наслаждаться интересной книгой.

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Примерно в 9 часов вечера Хайман принимает горячую ванну с английской солью и лимонным маслом.

Английская соль, или соль Эпсома, в воде распадается на магний и сульфат. Ванна с ней поможет снять стресс, расслабить мышцы и затекшие суставы. А лимонное масло поможет очистить кожу от бактерий и защитит от прыщей, пишет издание Daily Mail.

После ванных процедур доктор уделяет 20 минут медитации. Спит Хайман в плотной маске для глаз и с берушами. Засыпает мужчина в районе между 10 и 11 часами вечера. Он тщательно следит за температурой в спальне: в комнате обычно 13-14 градусов тепла по Цельсию. По словам доктора, он лучше высыпается именно в такой прохладной комнате.

Автор текста:Дарья Гапионок
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