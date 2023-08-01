Доктор Хайман рассказал о вечернем ритуале, который помогает чувствовать себя на 20 лет моложе

После того как заканчивается вечерняя трапеза, доктор выключает гаджеты. Он может ответить на срочное сообщение своему другу, но не более того. Этот прием помогает Хайману освободить около двух часов для отдыха. В это время он предпочитает работать по дому, неспешно гулять на свежем воздухе или наслаждаться интересной книгой.