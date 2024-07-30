«Популярные старые песни „Проснись и пой“, „Завтра будет лучше, чем вчера“ („Птица счастья“), „Вся жизнь впереди — надейся и жди“ („Не надо печалиться“) — это, с одной стороны, песни про сверхпозитивное мышление, когда люди верят исключительно в хорошее. Но обратная сторона — гипертрофированное мышление, которое приводит к отрицанию действительности. Постоянное пребывание в иллюзиях фрустрирует, уводит в фантазийность по типу „Я не вижу, значит, этого нет“. С другой стороны, эти песни про отсутствие интернальности: человек уверен, что от него ничего не зависит. Он передает ответственность за свою жизнь каким-то внешним силам и обстоятельствам: буду просто сидеть и ждать, когда жизнь или Вселенная что-то дадут», — продолжает психолог.