Еще всемирно известный академик Иван Петрович Павлов в своих экспериментах доказал, что достаточно всего 6-8 подходов для формирования условных рефлексов, которые потом становятся привычками и бессознательными установками. Люди же слушают любимые песни по сотне раз. И оказывается, что смысл выученных наизусть и повторяемых вслух строчек может потом повлиять на поведение и даже жизнь человека.
Что не так с песнями
Мы можем много смеяться и критиковать нелепые тексты тех или иных современных песен. Однако некоторые кажутся нам красивыми, близкими, правильными, созвучными, они берут за душу и даже могут срабатывать как аффирмация (краткая фраза самовнушения, создающая правильный психологический настрой). Мы часто поем такие песни хором — на концертах или в компании, не замечая, как еще больше усиливаем эффект. Однако, если вдуматься в смысл любимых строчек, могут возникнуть вопросы.
Мы попросили психолога Валерия Гута привести примеры из популярных песен, которые могут сработать как аффирмации, но хорошего в этом мало. Вот какие вспомнил специалист:
«Если б не было тебя, скажи, зачем тогда мне жить?»;
«Я у твоих ног, спасибо не говори. В этом тебе помог Бог, его и благодари»;
«Я — это ты, ты — это я, и никого не надо нам».
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта
«В этих песнях четко прослеживается паттерн созависимых отношений. Это про крепкое слияние и эмоциональную связь: без тебя меня нет. Такая болезненная любовь всегда словно раскачивается на качелях и нуждается в постоянном подтверждении чувств путем какого-то невербального или вербального контакта. Другими словами, когда все гладко и без конфликтов, у партнеров возникает ощущение, будто их не замечают. Для доказательства любви нужно постоянно чувствовать накал страстей. Бурные ссоры и жаркие примирения — это все про нездоровую модель отношений, где один человек не может существовать без другого», — комментирует Валерий Гут.
Еще в этих песнях можно найти строчки про потерю идентичности, отсутствие внутренних опор, комплексы и неуверенность в себе. Ведь, чтобы знать, какой ты, рядом обязательно нужен кто-то другой.
Однако спорные психологические установки можно встретить не только в современных песнях.
«Популярные старые песни „Проснись и пой“, „Завтра будет лучше, чем вчера“ („Птица счастья“), „Вся жизнь впереди — надейся и жди“ („Не надо печалиться“) — это, с одной стороны, песни про сверхпозитивное мышление, когда люди верят исключительно в хорошее. Но обратная сторона — гипертрофированное мышление, которое приводит к отрицанию действительности. Постоянное пребывание в иллюзиях фрустрирует, уводит в фантазийность по типу „Я не вижу, значит, этого нет“. С другой стороны, эти песни про отсутствие интернальности: человек уверен, что от него ничего не зависит. Он передает ответственность за свою жизнь каким-то внешним силам и обстоятельствам: буду просто сидеть и ждать, когда жизнь или Вселенная что-то дадут», — продолжает психолог.
Слова чужие — установки мои
Люди слушают популярные песни сотни раз. По словам психолога, этим они впитывают и усугубляют свои психотравмы, формируя в итоге новые нейронные связи, привычки и бессознательные реакции.
Как добавляет эксперт, в текстах этих песен плохо то, что человек, регулярно слушающий их, теряет способность критически мыслить и давать собственную оценку происходящему. Как следствие, формируется зависимость от внешних факторов, которая мешает самостоятельному анализу. Неверная оценка, в свою очередь, ведет к неверному выбору и постоянной неудовлетворенности, которые усиливают тревожность.
«Научно доказано, что усвоенное поведение изменяет мозг, и человек начинает верить, что жизнь «поломалась» совершенно случайно, во всем виновата «злодейка-судьба», а день рождения — действительно «грустный праздник», — поясняет Валерий Гут.
Как это работает
По мнению кандидата психологических наук, одна из причин хаоса и неразберихи в любви, дружбе и совместной работе — общая невротизация культуры. Невротизация — это всегда про внутренний конфликт.
«Из-за слабо развитого критического мышления, которое должно объективно оценивать поступающую в подсознание информацию, мозг впитывает все вокруг и автоматически строит ассоциативные связи. Эта информация закрепляется, и дальше срабатывает подсознательный шаблон, который приводит к внутреннему конфликту», — объясняет специалист.
А в нашем подсознании чего только нет! Там хранится колоссальный объем информации. Именно там живут наши убеждения, привычки и травмы.
«Проще говоря, подсознание выдает человеку автоматический шаблон поведения, который он считает правильным и накладывает на свою жизнь, подпевая песни, на которых вырос, и вспоминая поведение героев из любимых произведений. К сожалению, множество произведений культуры, в том числе музыкальных, невротичны. В них заложены внутренние конфликты, боль, трагедии, которые резонируют с нашей жизнью. Поскольку большинство людей, которым они нравятся, живет с психотравмами, такие песни быстро становятся хитами», — говорит Валерий Гут.
Согласно данным медиков, с неврозом живут около 70% россиян. А психолог добавляет: невротичный человек, склонный к неуверенности и внутренним противоречиям, может легко стать объектом манипуляций. Ему проще навязать чужую точку зрения, продать ненужные товары и услуги, создать у него иллюзию свободного выбора и контроля над собственной жизнью.
Что же теперь — не слушать?
Чтобы невротичная культура меньше влияла на наше поведение и жизнь, специалист советует изучать себя, развивать критическое мышление, включать осознанность и любопытство, тренировать скорость реагирования, то есть надо повышать свой адаптивный интеллект.
«Все это необходимо для того, чтобы в любых ситуациях, особенно в критических, не просто брать инициативу в свои руки (не всем и не всегда это нужно), а быстро и точно оценивать обстоятельства и возможные последствия, а уже исходя из этих данных выбирать решение проблемы. Ведь наше завтра — это результат и сумма наших шагов сегодня», — заключил эксперт.