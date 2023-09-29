«Делай добро. Зло, к сожалению, само получится»: 10 сильных цитат знаменитого хирурга Федора Углова

Федор Григорьевич Углов (1904–2008 гг.) — знаковая фигура в истории медицины, выдающийся врач, ученый и педагог. Он вошел в Книгу рекордов Гиннесса как старейший в мире практикующий хирург: одну из последних операций выполнил накануне собственного 100-летия.
Большая часть жизни Федора Углова была связана с ПСПбГМУ им. Павлова.
Академик Углов стал автором изобретения «Искусственный клапан сердца и способ его изготовления», первым сделал сложнейшие операции в области пульмонологии. Первым в мире при операции на сердце использовал новый разрез, который позволяет не удалять грудную стенку, защищающую сердце, а только на время откинуть её, чтобы обнажить сердце. Его книга «Сердце хирурга» выдержала более 10 изданий на нескольких языках, ее общий тираж составил свыше миллиона экземпляров. Он был награжден многими орденами и медалями, а за разработку хирургических методов лечения заболеваний легких стал лауреатом Ленинской премии.
Во время советско-финской войны Федор Григорьевич служил старшим хирургом медсанбата. Всю блокаду Ленинграда проработал начальником хирургического отделения одного из эвакогоспиталей. Потом был первым директором ВНИИ пульмонологии 1-го ЛМИ (первого в СССР).
Федор Григорьевич также всю жизнь пропагандировал трезвый образ жизни, был резко против курения и даже минимальных доз алкоголя.
Мы собрали 10 ярких цитат легендарного хирурга из его книг «Сердце хирурга», «В плену иллюзий», «Правда и ложь о разрешенных наркотиках», «Советы столетнего хирурга» — об отношении к жизни, работе и профессии врача.
«Делайте в своей работе, в жизни самое главное. Иначе второстепенное легко заполнит вашу жизнь, возьмет все силы, и до главного не дойдете».
«Хирургическая профессия исключительно сложна и специфична. Она требует от хирурга высокого гуманизма и чуткости не только в делах, но и в словах. Поэтому, обращаясь к молодым людям, раздумывающим о профессии для себя, я говорю: «Если у вас жестокое сердце, если не чувствуете сострадания к больным — не идите в хирургию! Ибо здесь должны работать люди с повышенной отзывчивостью на человеческое горе!»
«И когда мы говорим „добрые, нежные руки“ или, наоборот, „грубые руки“ — мы понимаем, что дело тут вовсе не в самих руках, руки выполняют волю сердца! Грубые руки у врача — это прежде всего грубое, не знающее сострадания сердце».
«Я работаю много и, чтобы дольше сохранить работоспособность, стараюсь придерживаться режима. Ночью не работаю, днем не нежусь. Аккуратно хожу в кино или театр. Это отвлекает от работы. И. П. Павлов писал, что нужен не полный отдых, а смена раздражителей».
«Добивайтесь того, чтобы больной верил и охотно помогал вам. Болезнь — общий враг, бороться против нее должны совместно, плечом к плечу, и врач, и больной. Если же они станут действовать врозь или, что вообще худо, будут противодействовать друг другу, то им болезни не победить».
«Призыв к умеренности не означает призыв к аскетизму, а говорит о необходимости избегать излишеств во всем: в еде, в питье, в труде, отдыхе и даже в любви».
«Посильный физический труд есть самый физиологический, а следовательно, самый лучший вид физических упражнений».
«Делай добро. Зло, к сожалению, само получится».
«Пьющий человек всегда находится на грани возможного бедствия или катастрофы».
«Что же ослабляет организм, порывает его силы и способствует возникновению болезни? Прежде всего лень, нежелание сделать лишнее движение, стремление побольше поспать, полежать, неподвижный или малоподвижный образ жизни».