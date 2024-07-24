Что нужно сделать с клубникой после сбора урожая: полная инструкция от агронома

Настало время собирать клубнику и наслаждаться плодами своего труда. Однако работа с грядками еще не закончена. Чтобы и в следующем году получить много крупных сладких ягод, нужно заранее сделать несколько манипуляций.
Готовим кусты
После сбора урожая грядки нужно прополоть и подрыхлить. Внимательно осмотрите каждый кустик и аккуратно избавьтесь от старых листьев в бурых и желтых пятнах.
Как подчеркивает агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина, листья питают завязи, поэтому здоровую листву ни в коем случае отрезать не надо. Сейчас в них накапливаются полезные вещества для следующего года. В середине растения формируются будущие плоды, и для этого клубнике нужно иметь пышную листву.
Отдельного внимания требуют побеги с розетками листьев. Если вы не хотите делать еще одну новую грядку, их лучше убрать. Дело в том, что побеги могут отнимать силы у основного куста.
Каждый куст клубники дает плоды в течение четырех лет. А вот потом его урожайность резко снижается. Если хотите получать стабильный урожай каждый год, следите за возрастом растений и вовремя убирайте «старичков».
В идеале — каждый год сажать новые растения. Для этой процедуры вам нужно будет аккуратно укоренить розетки, отделить их от куста и рассадить. Обычно это делают в конце лета.
Чем подкормить
К моменту сбора растение истощено: все питательные вещества ушли на формирование плодов. Поэтому сейчас самое время поддержать клубнику и подкормить ее. В первую очередь необходимо дать грядкам фосфорно-калийные удобрения. А через одну-две недели можно добавить перегной.
Не забывайте и про хороший полив. Август нередко выдается дождливым, но, если влаги будет не хватать, не забывайте поливать кустики трижды в неделю.
Защищаем от паразитов
После сбора урожая также не лишним будет обработать кусты от вредителей. На клубнику чаще всего нападают земляничный клещ и долгоносик.
Акарицидные препараты агроном советует использовать только в случае, если других вариантов нет: слишком эти средства токсичны. Причем обрабатывать с их помощью кусты можно только после того, как вы убрали все ягодки.
Сейчас на рынке можно найти препараты, которые могут защитить растение сразу от нескольких вредителей. Проводить обработку нужно в безветренную погоду и в защитном костюме.
Тем, у кого вредителей на грядке не очень много, можно попробовать обойтись биологическими препаратами с бактериями Bacillus subtilis, пишет издание NGS.
Краткий план действий
После сбора урожая:
убрать все поврежденные и засохшие листья;
внести 30 г калийных удобрений и ведро перегноя на 1 кв. м;
удалить побеги с розетками;
вырвать все сорняки, подрыхлить.