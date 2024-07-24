Что нужно сделать с клубникой после сбора урожая: полная инструкция от агронома

Как подчеркивает агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина, листья питают завязи, поэтому здоровую листву ни в коем случае отрезать не надо. Сейчас в них накапливаются полезные вещества для следующего года. В середине растения формируются будущие плоды, и для этого клубнике нужно иметь пышную листву.