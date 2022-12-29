В канун Нового года стало известно, что с 1 января в России подорожает крепкий алкоголь. Минимальную розничную цену уже утвердил Минфин. Теперь цена на бутылку водки вырастет с 261 до 281 рубля, на бутылку коньяка — с 480 до 517 рублей. Также вырастут оптовые цены на крепкий алкоголь. До этого цены на продукцию поднимали в начале 2022 года. Также с 1 января 2023 года минимальная розничная цена на игристое вино в России
К сожалению, многие, столкнувшись с подорожанием алкоголя, предпочитают не отказываться от спиртных напитков или сократить их потребление, а переходят на более дешевые аналоги — например, баночные коктейли.
О том, как на самом деле влияют такие красочные напитки на здоровье, рассказал психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
Главный внештатный психиатр-нарколог минздрава Московской области, главный врач Московского областного клинического наркологического диспансера, кандидат медицинских наук
Гремучая смесь
- Алкогольные коктейли в банках очень популярны в основном из-за своей низкой стоимости, — признает врач — нарколог-психиатр Виталий Холдин. — Но в этих ярких баночках часто содержится этиловый спирт не самого лучшего качества.
В составе алкогольных напитков в жестяных баночках также «намешаны» красители, чтобы придать им яркость, ароматизаторы для вкуса и консерванты. В сочетании с алкоголем такой коктейль становится настоящей «гремучей смесью», которая буквально убивает желудок и печень, если увлекаться ей каждый день.
Сахарная бомба и риск стать алкоголиком
- Одна небольшая баночка коктейля содержит целых пять ложек сахара, — продолжает Виталий Холдин. — При ежедневном употреблении это грозит развитием диабета второго типа и ожирением. Особенно вредно сочетание кофеина и алкоголя, так как это негативно сказывается на состоянии сосудов и сердца. Коктейли оказывают возбуждающее действие лишь на короткое время, после чего наступает апатия и слабость.
Специалист также обращает внимание, что даже слабые алкогольные напитки и их употребление в регулярном режиме могут привести к развитию алкогольной зависимости. А это уже потребует длительного лечения у врачей-наркологов.
Ранее врач рассказала, что произойдет с организмом, если каждый день выпивать по бокалу шампанского. Этот слабоалкогольный напиток не так безобиден, как может показаться.
В первую очередь, алкоголь — это лишние пустые калории. Если говорить о сухом шампанском — брюте, — в нем содержится менее 12 граммов остаточного сахара на 1 литр, то есть чуть больше 100 ккал в бокале 150 мл. Это на самом деле немало. Столько же «весит» и стопка водки или коньяка.
- Каким бы низкокалорийным ни был алкогольный напиток, как избыточное количество, так и ежедневное его употребление обязательно оставят свои следы на талии, — объясняет Светлана Перес.