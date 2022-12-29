В канун Нового года стало известно, что с 1 января в России подорожает крепкий алкоголь. Минимальную розничную цену уже утвердил Минфин. Теперь цена на бутылку водки вырастет с 261 до 281 рубля, на бутылку коньяка — с 480 до 517 рублей. Также вырастут оптовые цены на крепкий алкоголь. До этого цены на продукцию поднимали в начале 2022 года. Также с 1 января 2023 года минимальная розничная цена на игристое вино в России составит 239 рублей за 0,75 литра. Сейчас она держится на уровне 169 рублей.

К сожалению, многие, столкнувшись с подорожанием алкоголя, предпочитают не отказываться от спиртных напитков или сократить их потребление, а переходят на более дешевые аналоги — например, баночные коктейли.

О том, как на самом деле влияют такие красочные напитки на здоровье, рассказал психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.