Будто под гипнозом: 3 типа людей, которые попадаются на уловки телефонных мошенников

Звонки от сотрудников службы безопасности банка или следователей, объявляющих, что вы свидетель по «денежному» делу или должны помочь спасти родственника от тюрьмы, для многих уже стали привычными. Но понимают, что их обманывают, далеко не все.
Преступления подобного рода фиксируют ежедневно — сотнями по стране. Мошенники используют все больше способов обмана доверчивых россиян, и порой способов весьма изощренных. Повинуясь влиянию и указаниям преступников, люди берут кредиты, скрывая это от своих близких, продают машины и недвижимость.
Психолог
Медицинский психолог Нижневартовской психоневрологической больницы
Эти люди попадают на уловки телефонных мошенников
Они изначально имеют импульсивный или тревожный характер.
В данный момент переживают негативные ситуации в жизни — психика становится уязвима к внешним атакам.
Пожилые, так как в силу своего возраста они становятся излишне доверчивыми.
«Мошенники владеют техниками убеждения, манипуляциями, — предупреждает психолог Эльвира Сорокина. — Сам диалог выстраивается на основе угроз. Когда человек их слышит, он оказывается в состоянии стресса и неспособен рационально мыслить и принимать оперативные решения. В этот момент мошенник и предлагает готовые варианты выхода из ситуации. Наш мозг устроен так, что в такой момент он начинает работать по пути наименьшего сопротивления, он готов следовать по предложенной обманщиком готовой инструкции».
Как выявить телефонного мошенника
Психолог советует внимательно слушать собеседника, если вам позвонили с незнакомого номера. Очень важный знак: мошенники всегда говорят о себе.
«Если собеседник весь разговор концентрирует на себе — предлагает решить проблему, говорит, что знает, как поступить в сложившихся условиях без привлечения полиции, врачей и других экспертов, — велика вероятность, что он намерен вас обмануть», — объясняет Эльвира Сорокина.
Поймай лжеца
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, по каким признакам можно вычислить лжеца, если он сидит напротив вас. Его выдадут жесты, мимика и поведение.
Так, человек, который врет, будет стараться не смотреть в глаза, скорее всего, начнет говорить путано и сбивчиво и много жестикулировать. Еще один косвенный признак — скрещенные ноги, а также неосознанные прикосновения к носу, лбу и переносице.