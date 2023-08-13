Будто под гипнозом: 3 типа людей, которые попадаются на уловки телефонных мошенников

«Мошенники владеют техниками убеждения, манипуляциями, — предупреждает психолог Эльвира Сорокина. — Сам диалог выстраивается на основе угроз. Когда человек их слышит, он оказывается в состоянии стресса и неспособен рационально мыслить и принимать оперативные решения. В этот момент мошенник и предлагает готовые варианты выхода из ситуации. Наш мозг устроен так, что в такой момент он начинает работать по пути наименьшего сопротивления, он готов следовать по предложенной обманщиком готовой инструкции».