Будет гнить в желудке: диетолог объяснила, с чем нельзя есть творог

Кому творог есть нельзя

Даже у такого полезного продукта есть свои противопоказания. Прежде всего творог не подойдет людям с непереносимостью лактозы. Аллергия на творог — явление редкое, так что аллергики могут есть его спокойно. Осторожней с ним стоит быть тем, у кого диагностирован гастрит и проблемы с почками.

Здоровым людям в день можно есть до 250 г творога. Спортсменам и тем, кто растит мышечную массу, порцию можно увеличить до 400 г.