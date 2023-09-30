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Будет гнить в желудке: диетолог объяснила, с чем нельзя есть творог

Чтобы творог принес вам максимум пользы и не вызвал проблем с пищеварением, нужно грамотно сочетать его с другой едой. Узнайте, какие варианты предлагают эксперты.

30 сентября 20233
молочные продукты молоко сыр
Источник:
iStockphoto

Творог — один из самых полезных молочных продуктов. В нем много кальция и белка. Он отлично подойдет тем, кто хочет сбросить лишний вес и нарастить мышцы. Но чтобы творог принес максимум пользы, его нужно сочетать с правильными продуктами, иначе есть риск, что даже такая полезная пища принесет проблемы со здоровьем.

Диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина объяснила в беседе с изданием «Москва 24», с чем творог нельзя есть.

Состав творога (на 100 г продукта):

  • калорийность — 236 ккал;

  • белки — 15 г;

  • жиры — 18 г;

  • углеводы — 2,8 г.

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Без рыбы, мяса и сахара

Как отмечает специалист, творог не стоит есть с сахаром, рыбой и мясом. Дело в том, что белки животного происхождения не слишком хорошо сочетаются. Если совместить творог с мясом или рыбой, есть риск спровоцировать проблемы с пищеварением, гниение, брожение и раздражение.

А почему не стоит есть творог с сахаром? Дело в том, что в самом продукте есть лактоза — молочный сахар. Дополнительный подсластитель может повысить риск развития сахарного диабета. 

Кроме того, эксперты не рекомендуют смешивать творог с яйцами: в них тоже много белка. Продукт не стоит запивать кофе: этот напиток мешает кальцию усваиваться и вы не получите от творога всей пользы.

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С чем есть творог

А с какими продуктами творог сочетается отлично? Нутрициолог Светлана Перес де Монтес Ратхерик советует добавлять к творогу сметану и орехи. Неплохо с продуктом сочетаются зелень, огурцы и лук. Разнообразить вкус помогут специи и приправы.

А после творога лучше не есть ничего тяжелого. Дело в том, что в продукте есть сложный белок казеин. Желудочный сок расщепляет его не сразу, в желудке он сначала превращается в сгустки белков и жиров. Перевариваются эти клейкие комочки не слишком быстро, особенно если к ним прилипают кусочки другой пищи.

Кому творог есть нельзя

Даже у такого полезного продукта есть свои противопоказания. Прежде всего творог не подойдет людям с непереносимостью лактозы. Аллергия на творог — явление редкое, так что аллергики могут есть его спокойно. Осторожней с ним стоит быть тем, у кого диагностирован гастрит и проблемы с почками.

Здоровым людям в день можно есть до 250 г творога. Спортсменам и тем, кто растит мышечную массу, порцию можно увеличить до 400 г.

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Кстати

Нередко в попытке снизить калорийность своего дневного рациона люди склонны выбирать обезжиренные молочные продукты. Однако врачи предупреждают: «молочка» без жира далеко не так полезна. О том, почему лучше выбирать обычное молоко и сметану, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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