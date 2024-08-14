Большой урожай огурцов и еще 5 причин, почему на даче вам не обойтись без соды

С муравьями сода не всегда может справиться, но попробовать стоит. Для этого надо взять пачку соды и растворить ее в ведре воды, после чего пролить этим раствором муpавeйники и мecта, гдe много муpавьeв. Плюс к этому можно рассыпать вокруг этих мест сухую соду.