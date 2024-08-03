Без потерь и до весны: главный секрет, который поможет сохранить лук дольше

Репчатый лук, выращенный на своем огороде — сладкий, сочный, богатый вкусами и витаминами. Но как сохранить урожай надолго? Есть важные правила, пренебрегать которыми не стоит, иначе лук придется выкидывать. О том, как собирать урожай лука и правильно отправлять его на хранение, чтобы он дольше оставался свежим и не портился, рассказали
Если убираете лук на хранение
«Если вы выдернули лук и увидели, что выдрали у него донце (видно белые слои луковицы), то такой овощ храниться не будет, — заявляют специалисты. — Такой лук надо отсортировать и постараться съесть в ближайшее время, самым первым из всего урожая».
Главный секрет при уборке лука и дальнейшего хранения — собирать его так, чтобы донце луковицы оставалось целым.
«Делать это можно, либо аккуратно выкручивая лук из земли, либо подкапывая его вилами, — советуют эксперты. — Еще важно обрезать корешки — так, чтобы осталось только примерно 8 миллиметров».
Именно такой лук надо закладывать на просушку, и именно он будет храниться долго, даже если речь про крупные луковицы.
С чем рядом нельзя хранить лук
Хранить собранный урожай репчатого лука стоит в темном, сухом и хорошо проветриваемом месте. Оптимальная температура для хранения лука — от 0 до 4 градусов. Если у вас есть подвал или прохладное помещение, это идеальное место.
Лук лучше всего хранить в сетках, бумажных мешках или корзинах, которые обеспечивают хорошую вентиляцию. Не храните лук в пластиковых пакетах, так как это может привести к накоплению влаги и гниению. Есть еще одно правило: храните лук отдельно от картофеля, так как эти овощи выделяют разные газы, которые могут ускорить порчу.
Борьба с вредителями
Если урожай лука у вас регулярно страдает из-за нападающей на овощ луковой мухи, которая питается сочными луковицами и корешками, есть способ защитить посадки.
Эксперты советуют при посадке лука припудривать грядки смесью древесной золы и горчичного порошка в соотношении 3:1. Когда появляются ростки высотой 5-7 см, обработку стоит повторить. Кстати, это средство отлично работает и против морковной мухи.
Период активности луковой мухи начинается весной, когда расцветают деревья. Если не приступить к немедленной борьбе с этими насекомыми, они оставят вас без урожая. Определить, что сад и огород страдают от нашествия луковой мухи, можно по внешнему виду растений: перья начинают желтеть с кончиков, вянут и усыхают.