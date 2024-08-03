Без потерь и до весны: главный секрет, который поможет сохранить лук дольше

Лук лучше всего хранить в сетках, бумажных мешках или корзинах, которые обеспечивают хорошую вентиляцию. Не храните лук в пластиковых пакетах, так как это может привести к накоплению влаги и гниению. Есть еще одно правило: храните лук отдельно от картофеля, так как эти овощи выделяют разные газы, которые могут ускорить порчу.