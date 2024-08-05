Без плесени и запаха: эти 6 правил сохранят стиральную машину в идеальном состоянии

Оставляйте дверцу открытой после каждой стирки. Внутри стиральной машины может быть довольно тепло и влажно — это идеальные условия для размножения плесени и грибка. Поэтому после каждой стирки оставляйте дверцу открытой на несколько часов: так барабан полностью высохнет, а неприятный запах не будет вас напрягать.

Протирайте внутреннюю часть дверцы тряпкой. Это надо делать после каждой стирки. На дверце и резиновом уплотнителе может скапливаться вода, мыло и остатки грязи, песка и волос. Все это приводит к росту грибков и поломкам в будущем.

Чистите и проверяйте фильтры. Делать это нужно раз в несколько месяцев. Именно там в первую очередь может появиться плесень, а также остаются ворсинки от одежды и прочий мусор. Если не знаете, как правильно чистить фильтр, загляните в инструкцию или вызовите мастера — в любом случае так будет дешевле, чем потом чинить сломанную машинку.

Не оставляйте в барабане мокрую одежду. Не стоит закидывать в машинку мокрые купальники и полотенца, а включать стирку только через несколько часов. Также сразу вытаскивайте чистые вещи: меньше влаги в барабане — следовательно, меньше вероятности появления плесени.

Очищайте машинку с помощью специальных средств. Они продаются в хозяйственных магазинах и спасают от накипи и поломок. Вы также можете включить стиральную машину в режим горячей стирки, добавив в нее стакан белого уксуса, чтобы удалить из барабана неприятные запахи.