Без плесени и запаха: эти 6 правил сохранят стиральную машину в идеальном состоянии

Холодильник, духовой шкаф, стиральная машина — техника сейчас стоит немалых денег. Поэтому мы стараемся пользоваться ей аккуратно, а в случае поломки найти хорошего мастера. Что касается стиральной машины, то в некоторых семьях она работает чуть ли не каждый день и по нескольку раз. Поэтому так важно правильно ухаживать за ней — сбережете свои нервы и деньги.
Одна из главных проблем, с которой сталкиваются многие хозяйки, — это неприятный запах из барабана, а также плесень, которая постоянно скапливается внутри машинки. Все это не только влияет на качество стирки, но еще и провоцирует поломку техники.
Эксперты
Оставляйте дверцу открытой после каждой стирки. Внутри стиральной машины может быть довольно тепло и влажно — это идеальные условия для размножения плесени и грибка. Поэтому после каждой стирки оставляйте дверцу открытой на несколько часов: так барабан полностью высохнет, а неприятный запах не будет вас напрягать.
Протирайте внутреннюю часть дверцы тряпкой. Это надо делать после каждой стирки. На дверце и резиновом уплотнителе может скапливаться вода, мыло и остатки грязи, песка и волос. Все это приводит к росту грибков и поломкам в будущем.
Чистите и проверяйте фильтры. Делать это нужно раз в несколько месяцев. Именно там в первую очередь может появиться плесень, а также остаются ворсинки от одежды и прочий мусор. Если не знаете, как правильно чистить фильтр, загляните в инструкцию или вызовите мастера — в любом случае так будет дешевле, чем потом чинить сломанную машинку.
Не оставляйте в барабане мокрую одежду. Не стоит закидывать в машинку мокрые купальники и полотенца, а включать стирку только через несколько часов. Также сразу вытаскивайте чистые вещи: меньше влаги в барабане — следовательно, меньше вероятности появления плесени.
Очищайте машинку с помощью специальных средств. Они продаются в хозяйственных магазинах и спасают от накипи и поломок. Вы также можете включить стиральную машину в режим горячей стирки, добавив в нее стакан белого уксуса, чтобы удалить из барабана неприятные запахи.
Не перебарщивайте с порошками и гелями. Когда их слишком много, то стиральная машина не в состоянии вымыть все целиком. В результате белье и одежда будут сильно пахнуть порошком, на них проявятся белые следы, а остатки средств осядут на барабане и резиновом уплотнителе вокруг дверцы. Поэтому всегда следуйте инструкции на упаковке.
Какое средство для стирки выбрать — порошок, гель или мыло
Каких только средств для стирки сейчас не встретишь в магазинах бытовой химии — от хозяйственного мыла в кусковой и жидкой форме до разных видов порошков, гелей и жидкостей, капсул, «орехов» для стирки белья. Но какие из них действительно эффективны и безопасны для здоровья? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Оксана Шабалина — аллерголог-иммунолог высшей категории.