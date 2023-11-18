Барсик или Муся? Ветеринар назвала 3 правила, как выбрать имя коту

Появление в доме нового питомца — всегда волнительный и очень ответственный момент. По сути, кот становится членом вашей семьи, за которого вы теперь в ответе.
Один из первых вопросов, встающих перед новоиспеченными хозяевами — как назвать своего любимца. Конечно, вы можете назвать котика в честь своего друга или любимого героя из фильмов или книг. Можете выбрать одну из популярных в народе кличек вроде Мурки, Барсика или Мурзика. Но какие советы могут дать ветеринары? На этот вопрос отвечает ветеринар Елена Карпухина.
Ветеринар, сотрудник скорой помощи для животных
Есть мнение, что имя нужно подбирать так, чтобы в нем были звуки, вызывающие у кота реакцию. Специалист объяснила, о каких конкретно звуках идет речь.
«Коты имеют очень острое слуховое восприятие, превосходящее человеческое. Они обычно реагируют на высокие звуки, как, например, крик птицы или звук мыши, так как они эволюционировали как охотники и имеют хорошую слуховую чувствительность к таким звукам», — поясняет эксперт.
Поэтому важно не только то, какое имя вы выберете своему питомцу, но и то, как будете его произносить.
Кроме того, некоторые ассоциации хозяин может заложить самостоятельно.
«Котики также могут реагировать на звуки, связанные с их хозяевами. Потому что они обучаются ассоциировать эти звуки с важными событиями в своей жизни, такими как еда, игра или приветствие».
Если вы часто будете обращаться к котику по имени, чтобы позвать его к еде или поиграть, рано или поздно питомец научиться ассоциировать именно эти звуки с собой.
Ветеринар дала три совета, которые помогут вам подобрать идеальное имя для своего любимца.
Учитывайте характер и внешность питомца.
Используйте клички, которые легко произносятся и запоминаются. Короткие и простые клички, состоящие из одного или двух слогов, обычно лучше запоминаются вашим питомцем, и вам будет легче вызывать его.
Не бойтесь быть творческими! Это ваш питомец и ваш выбор клички, поэтому не стесняйтесь использовать свою фантазию и выбирать необычные и оригинальные клички, которые отражают вашу личность.
Кстати
По мнению эксперта по поведению животных Кэтрин Панцратц, кошки особенно реагируют на высокочастотный звук [с]. Эту информацию тоже можно учитывать при выборе клички для своего любимца.
Видимо, именно поэтому животные так реагируют на слова «кис-кис-кис». Но далеко не во всех странах кошек подзывают именно так. Например, американцы и англичане говорят «кири-кири», французы — «мину-мину», а жители Индии — «мяу-мяу». А вот немецкие кошки вас поймут, там их тоже подзывают к себе с помощью «кис-кис», пишет