Андролог Мсхалая объяснил, почему женщин тянет к агрессивным мужчинам

Вы когда-нибудь задумывались о том, что управляет вами? Многих такая формулировка возмущает: мол, может кем-то там и управляет что-то, а я вот личность самостоятельная, и все мои решения и поступки продиктованы только разумом.

Однако на самом деле наши эмоции, настроение, поведение и предпочтения напрямую зависят от гормонов. Особенно когда дело касается личной жизни.

Например, женщинам нередко нравятся сильные и даже немного агрессивные мужчины. Почему так — объясняет андролог Георгий Мсахалая.