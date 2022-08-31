Андролог Мсхалая объяснил, почему женщин тянет к агрессивным мужчинам

Вы когда-нибудь задумывались о том, что управляет вами? Многих такая формулировка возмущает: мол, может кем-то там и управляет что-то, а я вот личность самостоятельная, и все мои решения и поступки продиктованы только разумом.
Однако на самом деле наши эмоции, настроение, поведение и предпочтения напрямую зависят от гормонов. Особенно когда дело касается личной жизни.
Например, женщинам нередко нравятся сильные и даже немного агрессивные мужчины. Почему так — объясняет андролог Георгий Мсахалая.
врач андролог, эндокринолог, эксперт по превентивной и антивозрастной медицине Европейского медицинского центра (ЕМС)
Как отмечает врач, колебания уровней гормонов у женщин и мужчин проходит циклично. И у представителей обоих полов очень многие аспекты жизни связаны с гормональными качелями
Каждое утро в организме мужчины происходит выброс тестостерона. В течение дня уровень гормона снижается — причем если никаких проблем со здоровьем нет, то происходит этот процесс незаметно.
Однако мужчина точно заметит, если уровень тестостерона по тем или иным причинам упадет ниже нормы. Тогда о себе дадут знать следующие симптомы:
Нервозность;
Раздражительность;
Капризность;
Внутреннее напряжение.
А вот если гормон, наоборот, повысить или поднять выше нормы, мужчина преисполнится уверенности в себе — и даже начнет вести себя как альфа-самец.
Представители сильного пола с низким уровнем тестостерона ведут себя менее агрессивно, но нервозно.
Причем это не значит, что мужчины с высоким уровнем тестостерона ведут себя неадекватно, используют насилие и не контролируют себя. Речь идет скорее о здоровой агрессии: такой парень, отмечает андролог в беседе с изданием
Впрочем, в крайность тоже впадать не надо. Например, отмечает врач, спортсмены-бодибилдеры, которые пьют запрещенные и сомнительные лекарства для увеличения уровня тестостерона, ведут себя нередко агрессивно в не самом лучшем смысле этого слова.
При этом, напоминает Мсахая, любой гормон в нашем теле должен присутствовать на уровне нормы — вредны и профициты, и дефициты.
Впрочем, не нужно забывать, что мы — это не только гормоны. На поведение и настроение влияют и другие факторы: качество сна, воспитание, образ жизни.