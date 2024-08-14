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А может, вас переучили? Проверьте, кто вы на самом деле — левша или правша

По статистике, у каждого десятого человека преобладающей будет левая рука. Но в СССР долгое время левшей переучивали. Проверьте себя, может быть, и вы на самом деле левша.

14 августа 20244
как определить правша или левша
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Замечали ли вы по фильмам или телесюжетам, что на Западе гораздо больше левшей? А все потому, что в СССР левшей переучивали. Рассказывают, что в школах во время урока левую руку ребенка привязывали к телу или сиденью парты, чтобы ученик не мог ее использовать.

Но в 1985 году Министерство здравоохранения СССР утвердило методические рекомендации «Выявление леворукости и психогигиена леворуких детей». С тех пор левшей оставили в покое, переучивать их перестали.

«Праворукость является одним из видовых признаков человека, выделяющих его из других групп живых существ. Леворукость же — отклонение по этому признаку. Однако это отклонение само по себе не относится к числу болезненных и считается редко встречающимся вариантом нормы», — писало Минздрав в рекомендациях.

По статистике, около 10-15% людей лучше владеют левой рукой, чем правой. В наши дни даже есть праздник для левшей, его отмечают 13 августа.

«Нейропсихологи и логопеды не рекомендуют переучивать левшей. Если ребенок использует левую руку как доминантную, значит, на это нацелен его головной мозг, — говорят эксперты Центра психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой. — На переучивание уходит много энергии ребенка, которая должна быть направлена на освоение новых навыков, соответствующих его возрасту. Переучивание — это упущенное время для гармоничного развития ребенка. К тому же это может спровоцировать повышенную утомляемость, тревожность и снижение работоспособности. А среди более серьезных последствий — невротические и неврозоподобные состояния».

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И все-таки, несмотря на рекомендации советского Минздрава, некоторые педагоги и родители еще долго по привычке переучивали левшей. Так как же понять, какая рука у вас на самом деле ведущая? Врачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова показали простые тесты, которые помогут определить, левша вы или правша.

  1. Переплетение пальцев рук. Сложите руки в замок. Считается, что у правшей сверху ляжет большой палец правой руки, у левшей — левой.

  2. «Поза Наполеона». У правшей правая кисть лежит сверху на левом предплечье.

  3. Одновременные действия обеих рук. Попробуйте начертить фигуры левой и правой рукой. Линии, нарисованные ведущей рукой, более четкие, ровные, углы не сглажены, точки соединения не расходятся.

В каком возрасте нужно определять ведущую руку?

Определять ведущую руку лучше всего в возрасте 4-5 лет.

«До 2 лет у ребенка происходят волнообразные изменения рукости. С 2 до 4-5 лет руки практически равноценны и одинаково активны, причем большая часть действий совершается обеими руками. Лишь в возрасте 4-5 лет формируется стойкое предпочтение одной из рук», — говорят эксперты Центра им. Г. Е. Сухаревой.

Чтобы выявить преобладающую руку, специалисты советуют использовать систему тестов, разработанную М. Г. Князевой и В. Ю. Вильдавским. Посмотреть тесты можно здесь.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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