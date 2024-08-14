Замечали ли вы по фильмам или телесюжетам, что на Западе гораздо больше левшей? А все потому, что в СССР левшей переучивали. Рассказывают, что в школах во время урока левую руку ребенка привязывали к телу или сиденью парты, чтобы ученик не мог ее использовать.
Но в 1985 году Министерство здравоохранения СССР утвердило методические рекомендации «Выявление леворукости и психогигиена леворуких детей». С тех пор левшей оставили в покое, переучивать их перестали.
«Праворукость является одним из видовых признаков человека, выделяющих его из других групп живых существ. Леворукость же — отклонение по этому признаку. Однако это отклонение само по себе не относится к числу болезненных и считается редко встречающимся вариантом нормы», —
По статистике, около 10-15% людей лучше владеют левой рукой, чем правой. В наши дни даже есть праздник для левшей, его отмечают 13 августа.
«Нейропсихологи и логопеды не рекомендуют переучивать левшей. Если ребенок использует левую руку как доминантную, значит, на это нацелен его головной мозг, —
И все-таки, несмотря на рекомендации советского Минздрава, некоторые педагоги и родители еще долго по привычке переучивали левшей. Так как же понять, какая рука у вас на самом деле ведущая? Врачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова
Переплетение пальцев рук. Сложите руки в замок. Считается, что у правшей сверху ляжет большой палец правой руки, у левшей — левой.
«Поза Наполеона». У правшей правая кисть лежит сверху на левом предплечье.
Одновременные действия обеих рук. Попробуйте начертить фигуры левой и правой рукой. Линии, нарисованные ведущей рукой, более четкие, ровные, углы не сглажены, точки соединения не расходятся.
В каком возрасте нужно определять ведущую руку?
Определять ведущую руку лучше всего в возрасте 4-5 лет.
«До 2 лет у ребенка происходят волнообразные изменения рукости. С 2 до 4-5 лет руки практически равноценны и одинаково активны, причем большая часть действий совершается обеими руками. Лишь в возрасте 4-5 лет формируется стойкое предпочтение одной из рук», — говорят эксперты Центра им. Г. Е. Сухаревой.
Чтобы выявить преобладающую руку, специалисты советуют использовать систему тестов, разработанную М. Г. Князевой и В. Ю. Вильдавским. Посмотреть тесты можно