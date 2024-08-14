«Нейропсихологи и логопеды не рекомендуют переучивать левшей. Если ребенок использует левую руку как доминантную, значит, на это нацелен его головной мозг, — говорят эксперты Центра психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой. — На переучивание уходит много энергии ребенка, которая должна быть направлена на освоение новых навыков, соответствующих его возрасту. Переучивание — это упущенное время для гармоничного развития ребенка. К тому же это может спровоцировать повышенную утомляемость, тревожность и снижение работоспособности. А среди более серьезных последствий — невротические и неврозоподобные состояния» .