8 предметов личной гигиены, которые нужно менять чаще, чем вы думали

Даже если вам кажется, что предмет гигиены вполне себе жизнеспособен и отлично справляется со своими обязанностями, установленные сроки его годности — не пустой звук. Если их не соблюдать, щетка, бритва или полотенце могут стать источниками проблем со здоровьем. О чем же речь?
Стоматолог, консультант по здоровому питаниюЛичный сайт
Зубная щетка
Все стоматологи сходятся во мнении: зубные щетки нужно менять регулярно, не реже одного раза в 2-3 месяца. В этом случае их использование будет безопасным. Щетка будет полноценно выполнять свои функции на протяжении этого срока службы.
«Но есть и еще одно важное замечание: если вы переболели любой инфекцией — гриппом, ОРВИ, кишечной, то важно сменить зубную щетку сразу же после выздоровления. Это предупредит повторное заражение. Если же даже раньше истечения срока службы щетка становится похожа на ершик, ее нужно сразу же менять», — предупреждает врач Юлия Лапушкина.
Аллерголог-иммунолог, педиатр, патофизиологЛичный сайт
Расческа
Важно также часто менять и расческу для волос. Ей можно пользоваться не более чем полгода, затем нужно приобрести новую.
«Нужно следить еще и за антибактериальной и антигрибковой безопасностью расчески, обеспечивать ей своевременный уход и дезинфекцию. Нужно регулярно убирать с поверхности волосы, а также протирать расческу ватным диском, который смочен в спирте или хлоргексидине. Есть и УФ-обеззараживатели для расчесок, они тоже эффективны», — считает врач Елена Парецкая.
Носки и нижнее белье
Предметы нижнего белья тесно контактируют с самыми интимными частями тела, поэтому эти элементы гардероба требуют регулярной смены. Однако далеко не все знают точные сроки службы нижнего белья и носков.
Трусы нужно менять ежедневно, равно как и носки, поскольку это предметы, в которых создается влажная и теплая среда, благоприятная для размножения патогенных бактерий.
Бюстгальтеры нужно стирать и менять не реже раза в неделю, а если вы сильно потеете, то и ежедневно.
Не дожидаясь износа, нужно менять белье и носки на новые не реже раза в 2-3 месяца. Бактерии постепенно проникают внутрь ткани, размножаются и могут стать причиной инфекций, даже если их регулярно стирать.
Постельное белье
«Не стоит думать, что, если вы спите на постели только ночью, а днем она пустует, в ней не копятся бактерии», — говорит Елена Парецкая. — Ежедневный сон в теплой и влажной среде создает условия для размножения патогенной флоры. Если редко менять постельное белье, возможно раздражение кожи и высыпания».
Летом смена постельного белья проводится один раз в неделю, а если очень жарко, то и дважды в неделю, а зимой допустима смена белья раз в две недели. Но это при условии, что после того, как встали с кровати, вы все тщательно просушили, проветрили простыни и ту сторону одеяла, под которой вы спали.
«Поэтому правильно не заправлять кровать одеялом, а повесить его проветриваться», — говорит врач.
Домашние тапочки
Часто домашние тапки меняют только тогда, когда они просто протираются или разваливаются. И это неправильно! Их нужно регулярно менять и обрабатывать, поскольку очень часто они становятся рассадником грибковой инфекции.
«Поэтому возьмите за правило покупать новые тапочки хотя бы раз в полугодие. При этом их нужно периодически стирать, чтобы избавить от загрязнений и влаги, грибков и бактерий. Лучше завести две пары обуви — зимние и летние тапочки, чтобы ноги летом меньше потели и к ним было больше доступа воздуха», — отмечает эксперт.
Спонжи
Важно мыть изделия после каждого использования, а заменять их не реже чем один раз в месяц при условии ежедневного использования.
«Это предупреждает размножение опасных бактерий на коже лица, что может приводить к прыщам и воспалению», — объясняет Елена Парецкая.
Кисти для макияжа
При выборе кистей для макияжа нужно смотреть на их ворс.
«Максимальный срок их службы — до 5 лет, мыть их нужно не реже одного раза в месяц, проводя очищение мягкими шампунями или специальными составами для мытья кистей. Затем кисти нужно тщательно просушить перед использованием», — говорит патофизиолог.
Полотенца
Эти изделия контактируют с телом и собирают с поверхности влагу, а также возможную микрофлору, которая всегда есть на коже.
«Поэтому их нужно стирать максимально часто и тщательно просушивать. Важно менять полотенца раз в три дня, если это изделия для лица и рук, интимной зоны. А если это большое банное полотенце, его меняют раз в неделю, но после каждого использования его нужно тщательно просушить», — резюмирует доктор.