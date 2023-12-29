8 предметов личной гигиены, которые нужно менять чаще, чем вы думали

Летом смена постельного белья проводится один раз в неделю, а если очень жарко, то и дважды в неделю, а зимой допустима смена белья раз в две недели. Но это при условии, что после того, как встали с кровати, вы все тщательно просушили, проветрили простыни и ту сторону одеяла, под которой вы спали.