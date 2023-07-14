63-летний врач рассказал о правилах, которые помогают ему чувствовать себя на 20 лет моложе

Силовые тренировки очень важны для людей в возрасте. Мышечная масса истощается на 3-8% каждое десятилетие после 30 лет и на 10-15% после 50 лет. Кости тоже становятся более хрупкими. Поэтому регулярные упражнения позволяют оставаться в тонусе. А медитации помогают замедлить старение. Дело в том, что они способны снизить уровень стресса. В одной статье 2020 года, авторы которой на протяжении 18 лет следили за буддийскими монахами, было обнаружено, что медитация замедляет старение мозга на срок до восьми лет у тех, кто делал это ежедневно, по сравнению с теми, кто этого не делал.