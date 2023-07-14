63-летний врач рассказал о правилах, которые помогают ему чувствовать себя на 20 лет моложе

Обычно, когда мы говорим о желании прожить как можно дольше, мы имеем в виду не просто долгожительство как таковое. Всем бы хотелось не просто долго жить, но еще и сохранить здоровье до глубокой старости.
Доктор Марк Хайман рассказал о своих привычках и рутине, которая позволяет ему чувствовать себя на десятки лет моложе. Сейчас ему 63 года, однако его биологический возраст меньше на 20 лет.
По мнению Хаймана, старение — не неизбежный упадок человеческого тело, а нечто, что возможно излечить. Лучшее антивозрастное средство, по версии специалиста, тренировки: ежедневно мужчина занимается по 3 часа в день.
Хайман признается: не у всех будет возможность выстроить свой график подобным образом. Однако в беседе с изданием The Insider он все-таки поделился своим обычным утренним распорядком.
По признанию доктора, каждый день он просыпается в 6 часов утра. После этого устраивает себе 20-минутную медитацию, а потом выделяет время на кофе с женой. Затем в его расписании время для работы над личным веб-сайтом.
После написания текстов врач приступает к 30-минутной силовой тренировке. Хайман использует как дополнительные тяжести, так и вес собственного тела.
Затем наступает время для душа, причем доктор использует специальный парогенератор, чтобы тело было окружено водным паром. Во время ванных процедур он также погружается в холодную воду.
После тренировки следует первый завтрак. Хайман предпочитает начать утро с «коктейля для здорового старения». В него он добавляет чернику, протеиновый порошок, цукини и семена чиа.
Ягоды черники богаты антиоксидантами, которые позволяют стабилизировать давление, уменьшить воспаление в организме и укрепить когнитивные функции. В семенах чиа есть полезные для сердца жирные кислоты. Цукини делает напиток сытным и при этом низкокалорийным, а протеиновый порошок способствует росту мышц и их поддержанию. По мнению доктора, правильный рацион и физические упражнения незаменимы, никакие биодобавки с ними не сравнятся.
Силовые тренировки очень важны для людей в возрасте. Мышечная масса истощается на 3-8% каждое десятилетие после 30 лет и на 10-15% после 50 лет. Кости тоже становятся более хрупкими. Поэтому регулярные упражнения позволяют оставаться в тонусе. А медитации помогают замедлить старение. Дело в том, что они способны снизить уровень стресса. В одной статье 2020 года, авторы которой на протяжении 18 лет следили за буддийскими монахами, было обнаружено, что медитация замедляет старение мозга на срок до восьми лет у тех, кто делал это ежедневно, по сравнению с теми, кто этого не делал.
При этом Хайман не ест продуктов животного происхождения. В своей книге «Вечно молодой» доктор признается, что планирует дожить до 120 лет, а то и до 180, оставаясь в добром здравии и наслаждаясь каждым днем.