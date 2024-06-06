3 копеечных способа сделать дом уютнее и приятнее для психики

Важно помнить, что некоторые домашние растения категорически не подходят семьям с детьми или животными. Они свободно продаются в цветочных магазинах и супермаркетах с подробной инструкцией по уходу, однако даже один маленький листочек может отравить вашего ребенка или собаку. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.