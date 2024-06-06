3 копеечных способа сделать дом уютнее и приятнее для психики

Дом — ваша крепость и место максимального расслабления и спокойствия. И даже если у вас нет денег на масштабный ремонт и дизайнера интерьера, вы можете своими силами сделать пространство в вашей квартире более комфортном для психики, пишет издание Psychologies.
Освещение
Грамотный свет позволяет сделать любое жилище уютнее. Во многом ощущения от комнаты зависят от яркости лампочек, количества источников и теплоты света.
Одна люстра не сможет равномерно осветить комнату. В идеале — добавить торшеры, лампы для рабочего стола, бра.
Кроме того, отлично будут смотреться лампы на комоде или тумбе. Мягкий теплый свет позволит сделать пространство более объемным.
Еще можно использовать RGB-подсветку, тогда ваша комната может преобразиться до неузнаваемости.
Цветность света делят на:
теплый белый свет (менее 3300 К);
нейтральный (естественный);
белый свет (3300-5000 К);
холодный белый свет (более 5000 К).
По словам экспертов, для разных комнат и разных целей нужно выбирать разные лампочки. Например, белый свет отлично подойдет для рабочего пространства: он напоминает естественный, поэтому хорошо помогает сохранить работоспособность. Желтоватый, теплый свет поднимает настроение, а зеленое освещение помогает расслабиться.
Растения
Простой способ сделать свой интерьер уютнее — поставить домашние растения. Человека успокаивает наблюдение за живыми цветами. Попробуйте располагать их в неожиданных местах — например, на шкафах.
Для декора комнаты отлично подойдут объемные, крупные растения, они притягивают взгляд и делают пространство уютным.
В идеале — подбирать горшки для цветов в единой стилистике и цветовой гамме. Тогда ваш интерьер не будет перегружен.
Важно помнить, что некоторые домашние растения категорически не подходят семьям с детьми или животными. Они свободно продаются в цветочных магазинах и супермаркетах с подробной инструкцией по уходу, однако даже один маленький листочек может отравить вашего ребенка или собаку. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.
Текстиль
Дайте волю своему воображению: подушки, пледы, шторы помогут создать в вашем доме особую атмосферу. Главное — знать меру, иначе есть риск создать ощущение захламленности пространства.
Шторы необязательно должны быть акцентом интерьера. Можно выбрать те, что смогут стать продолжением стен. Такое решение способно сделать больше даже самую скромную комнату. Ощущение «воздуха» поможет чувствовать вам себя лучше.
Подушки и пледы помогут быстро изменить внешний вид комнаты без больших вложений. При выборе тканей уделите особое внимание тактильным ощущениям. Это усилит ощущение комфорта.