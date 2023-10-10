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Ученые Пермского политеха объяснили, каким должен быть идеальный свет в вашем доме

Грамотное освещение поможет быть более работоспособным и веселым, а вот неправильные лампы способны ухудшить наше здоровье и даже стать причиной полной слепоты.

10 октября 20236
Ученые Пермского политеха объяснили, каким должен быть идеальный свет в вашем доме
Источник:

unsplash.com

Одни люди не обращают особого внимания на освещение дома, другие готовы воевать с домашними и требовать не включать слишком холодные или теплые лампочки.

А влияет ли освещение на наше здоровье? От каких лампочек эксперты советуют избавиться? На эти вопросы ответили ученые Пермского политеха.

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Синий — самый вредный

По словам эксперта, оценивать любой источник света можно по спектру излучения. Его анализируют по цветовой температуре, которая измеряется в градусах Кельвина, отмечает кандидат технических наук, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ Людмила Веднеева.

Цветность света делят на:

  •  теплый белый свет (менее 3300 К);

  •  нейтральный (естественный);

  •  белый свет (3300-5000 К);

  •  холодный белый свет (более 5000 К).

Синий цвет для глаз может быть вреден, поэтому источники света с температурой выше 5000 К также нежелательны. Под воздействием такого света в глазу возникает реакция, которая стимулирует выработку свободных радикалов. Кроме того, такое излучение может провоцировать возрастную дегенерацию центральной сетчатки глаза. В перспективе дело может дойти до полной слепоты.

Особенно опасен синий свет для детей в возрасте 10-12 лет. По этим же причинам не стоит ставить в детскую светильники с ярко-синим или фиолетовым насыщенным светом.

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Больше света — хуже сон

Чем сильнее освещение, тем хуже в нашем теле вырабатывается мелатонин. У некоторых светодиодных ламп цветовая температура около 6000 К, поэтому они способны подавить выработку гормона. В итоге человек начинает хуже спать, отчего чувствует себя вялым. Недостаток качественного сна провоцирует проблемы со здоровьем: иммунитет становится слабее, развивается депрессия. Даже риск рака может возрасти: мелатонин мешает канцерогенам повреждать ДНК.

Цвет для настроения

Грамотный свет поможет еще и улучшить ваше психическое состояние. Белый свет похож на естественный, поэтому он может помочь стать более работоспособным и активным. Желтоватый свет поднимает настроение. Зеленые лампы подойдут для спальни: у них отличный расслабляющий эффект.

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Выбираем свет по времени суток

Над рабочей зоной важно расположить лампы так, чтобы освещение было равномерным. Лампы накаливания дают хороший и мягкий свет, но они пожароопасны и неэкономичны, поэтому эксперты не советуют их покупать. Галогенные лампы работают дольше, но имеют те же недостатки.

Люминесцентные лампы ярко светят и при этом экономны, однако в них есть ртуть. Для офиса или магазина они подойдут, однако в целом их свет для человека не особенно комфортен.

Светодиодные лампы дают комфортный свет, более всего похожий на естественный, работают очень долго и безопасны с точки зрения защиты дома от пожара, поскольку вообще не нагреваются. Однако стоят они недешево.

Идеальный вариант — энергосберегающие лампы с большим сроком службы. Их цветовая температура должна быть в диапазоне от 2700 К до 5000 К.

Автор текста:Дарья Гапионок
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