Ученые Пермского политеха объяснили, каким должен быть идеальный свет в вашем доме

Одни люди не обращают особого внимания на освещение дома, другие готовы воевать с домашними и требовать не включать слишком холодные или теплые лампочки.
А влияет ли освещение на наше здоровье? От каких лампочек эксперты советуют избавиться? На эти вопросы ответили ученые Пермского политеха.
Синий — самый вредный
По словам эксперта, оценивать любой источник света можно по спектру излучения. Его анализируют по цветовой температуре, которая измеряется в градусах Кельвина, отмечает кандидат технических наук, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ Людмила Веднеева.
Цветность света делят на:
теплый белый свет (менее 3300 К);
нейтральный (естественный);
белый свет (3300-5000 К);
холодный белый свет (более 5000 К).
Синий цвет для глаз может быть вреден, поэтому источники света с температурой выше 5000 К также нежелательны. Под воздействием такого света в глазу возникает реакция, которая стимулирует выработку свободных радикалов. Кроме того, такое излучение может провоцировать возрастную дегенерацию центральной сетчатки глаза. В перспективе дело может дойти до полной слепоты.
Особенно опасен синий свет для детей в возрасте 10-12 лет. По этим же причинам не стоит ставить в детскую светильники с ярко-синим или фиолетовым насыщенным светом.
Больше света — хуже сон
Чем сильнее освещение, тем хуже в нашем теле вырабатывается мелатонин. У некоторых светодиодных ламп цветовая температура около 6000 К, поэтому они способны подавить выработку гормона. В итоге человек начинает хуже спать, отчего чувствует себя вялым. Недостаток качественного сна провоцирует проблемы со здоровьем: иммунитет становится слабее, развивается депрессия. Даже риск рака может возрасти: мелатонин мешает канцерогенам повреждать ДНК.
Цвет для настроения
Грамотный свет поможет еще и улучшить ваше психическое состояние. Белый свет похож на естественный, поэтому он может помочь стать более работоспособным и активным. Желтоватый свет поднимает настроение. Зеленые лампы подойдут для спальни: у них отличный расслабляющий эффект.
Выбираем свет по времени суток
Над рабочей зоной важно расположить лампы так, чтобы освещение было равномерным. Лампы накаливания дают хороший и мягкий свет, но они пожароопасны и неэкономичны, поэтому эксперты не советуют их покупать. Галогенные лампы работают дольше, но имеют те же недостатки.
Люминесцентные лампы ярко светят и при этом экономны, однако в них есть ртуть. Для офиса или магазина они подойдут, однако в целом их свет для человека не особенно комфортен.
Светодиодные лампы дают комфортный свет, более всего похожий на естественный, работают очень долго и безопасны с точки зрения защиты дома от пожара, поскольку вообще не нагреваются. Однако стоят они недешево.
Идеальный вариант — энергосберегающие лампы с большим сроком службы. Их цветовая температура должна быть в диапазоне от 2700 К до 5000 К.