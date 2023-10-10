Ученые Пермского политеха объяснили, каким должен быть идеальный свет в вашем доме

Синий цвет для глаз может быть вреден, поэтому источники света с температурой выше 5000 К также нежелательны . Под воздействием такого света в глазу возникает реакция, которая стимулирует выработку свободных радикалов. Кроме того, такое излучение может провоцировать возрастную дегенерацию центральной сетчатки глаза. В перспективе дело может дойти до полной слепоты.