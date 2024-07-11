10 признаков, что горе-ветеринар может навредить вашему питомцу

«Многие думают, что если человек принял решение быть ветеринарным врачом, то он точно любит животных, он добрый и отзывчивый. К сожалению, это не так и многие находятся не на своем месте. Для кого-то это просто бизнес с выкачиванием денег, а для кого-то и вовсе нелюбимая работа с мерзкими животными. Бывает и такое», — рассказала в своем блоге ветеринарный врач Наталья Федосеева.