10 признаков, что горе-ветеринар может навредить вашему питомцу

Страдающие домашние питомцы — невыносимое зрелище. Болеющих кошку и собаку мы ведем к ветеринару, и верим, что в клинике тоже будут добры и отзывчивы к нашему любимцу. Но бывает так далеко не всегда. Даже сами врачи признают, что не всегда их коллеги любят животных.
Как уже на первом приеме понять, что ветеринар — горе-врач и может только навредить вашему питомцу, рассказала опытный эксперт, занимающийся лечением животных.
Ветеринарный врач, создатель Школы для владельцев домашних животныхЛичный сайт
«Многие думают, что если человек принял решение быть ветеринарным врачом, то он точно любит животных, он добрый и отзывчивый. К сожалению, это не так и многие находятся не на своем месте. Для кого-то это просто бизнес с выкачиванием денег, а для кого-то и вовсе нелюбимая работа с мерзкими животными. Бывает и такое», —
10 признаков плохого ветеринара
Осматривает животное быстро, торопливо, не собрав анамнез и спросив историю жизни и болезни.
Ставит диагноз «на глаз», не назначает исследования и анализы.
Назначает кучу анализов и не объясняет, зачем они нужны.
Груб и невнимателен к животному.
Критикует в уничижительной форме то, как организовано питание животного, как проводилось предыдущее лечение и так далее.
Запугивает хозяев, заявляя, что если они не сделают того-то или того-то, то их питомец погибнет.
Навязывает ненужные услуги, манипулируя и играя на чувствах хозяев животного.⠀
Использует много непонятных медицинских терминов, не разъясняя их. Кстати, они могут быть непонятны и ему тоже.
Держится высокомерно и набивает себе цену — часто для того, чтобы не задавали лишних вопросов.
Резко реагирует на ваши вопросы или вообще игнорирует их.
«Вы имеете полное право задавать ветеринару вопросы, уточнять, что вам непонятно и разговаривать с врачами, — обращает внимание Наталья Федосеева. — Не бойтесь делать этого, ведь это ваш питомец и так, как нужен вам, он не нужен никому. Поэтому очень важно выбирать врача. И если что-то не нравится, всегда идти за вторым или даже третьим мнением».
Ранее Наталья Федосеева предупредила, что летом для собак, гуляющих в лесах и полях, есть серьезная опасность — это острые колоски-устюки. Они — причина боли и воспаления, могут даже пробивать мышцы и причиняют собакам ужасные страдания. А достать их самостоятельно зачастую очень сложно или даже невозможно. Что делать, если такой колосок попал в кожу, лапу или глаз собаке? Читайте подробнее в материале «Доктора Питера».