Житель Подмосковья после пляжного отдыха чуть не умер из-за ленточных червей в печени

В Долгопрудненской больнице выяснилось, что пациент не сразу обратился за помощью, хоть и чувствовал недомогание на протяжении нескольких недель. Мужчина потерял аппетит, его мучили тошнота и рвота, которые возникали после употребления жареной, жирной или острой пищи.
Проведенная компьютерная томография показала: у пациента в печени три крупных образования, одно из них достигло таких размеров, что могло в любой момент лопнуть. Оказалось, что это эхинококковые кисты, или капсулы с яйцами паразитов, а боль предшествовала разрыву одной такой капсулы. По словам врачей, медлить было нельзя, это было чревато не только распространением яиц ленточных червей по организму, но также перитонитом и даже летальным исходом.
Пациенту провели экстренную операцию, которая длилась почти три часа. Врачи удалили 10-сантиметровые кисты, а также извлекли хитиновые мешки — капсулы паразитов.
«Симптомы эхинококкоза могут не проявляться на протяжении многих месяцев и даже лет с момента заражения, и это затрудняет раннюю постановку диагноза. В нашем случае молодой человек некоторое время назад отдыхал на Филиппинах. Возможно, причиной заражения стало съеденное в зарубежной поездке блюдо из мяса экзотического животного — носителя паразитов», — говорит Сергей Лисин, заведующий хирургическим отделением Долгопрудненской больницы.
В минздраве Московской области
Заразиться легко
Случаи заражения эхинококкозом среди россиян случаются регулярно. Причем заразиться этой паразитарной инфекцией можно не только после употребления в пищу какой-то экзотики. По словам врачей, по сути, это болезнь грязных рук. Паразиты попадают в организм через кишечник — например, вместе с немытыми фруктами, овощами, с глотком грязной воды из водоема или после общения с домашним животным. Кроме того, эти гельминты могут поражать не только печень, страдают иногда легкие, селезенка, мышцы, а в редких случаях — даже мозг и сердце.
В мае ростовские хирурги спасли женщину, у которой черви успели «съесть» больше половины печени: у нее были обнаружены четыре крупные эхинококковые кисты. Специалисты клиники РостГМУ отмечали, что юг России — эндемичный регион по эхинококкозу, там люди заражаются чаще, чем во многих других регионах страны.
А в Уфе в прошлом году врачи избавили мужчину от червя длиной около 120 сантиметров, который поселился у него в кишечнике. Это был бычий цепень, который может проникнуть внутрь с плохо прожаренным мясом.