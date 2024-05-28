Житель Подмосковья после пляжного отдыха чуть не умер из-за ленточных червей в печени

Случаи заражения эхинококкозом среди россиян случаются регулярно. Причем заразиться этой паразитарной инфекцией можно не только после употребления в пищу какой-то экзотики. По словам врачей, по сути, это болезнь грязных рук. Паразиты попадают в организм через кишечник — например, вместе с немытыми фруктами, овощами, с глотком грязной воды из водоема или после общения с домашним животным. Кроме того, эти гельминты могут поражать не только печень, страдают иногда легкие, селезенка, мышцы, а в редких случаях — даже мозг и сердце.