Вылечили «наложением рук»: врач скорой из Ленобласти рассказал о самых ярких случаях из практики

Профессия врача скорой помощи — одна из самых непростых в медицине. Не каждый способен выдержать такую сложную работу. Нуриддин Джумаков справляется уже 20 лет. Сейчас он заведующий Токсовской подстанции скорой медицинской помощи.
Медик рассказал, как стал врачом скорой помощи, и вспомнил четыре случая из практики, которые врезались в память навсегда.
Заведующий Токсовской подстанции скорой медицинской помощи
«Мне нравится спасать жизни»
Нуриддин признался, что в детстве его беспокоило кожное заболевание, которое не поддавалось лечению. Врачи разводили руками. Но именно тогда мальчик и принял решение стать медиком, чтобы вылечить себя самостоятельно. Болезнь отступила сама, когда Нуриддин с семьей переехал в город с другим климатом, но в итоге юноша мечту свою исполнил — поступил в медицинский вуз.
«Скорая помощь стала прекрасной возможностью реализовать мое искреннее желание помогать людям. Мне нравится спасать жизни, помогать. Без сомнений могу сказать, что получаю от своей профессии настоящее удовольствие!» — рассказывает Нуриддин Джумаков,
Самые запоминающиеся случаи из практики врача скорой помощи
Стюардесса с аритмией
Врач рассказал, что лучше других запомнил свой самый первый вызов на скорой — сразу после мединститута. Пациенткой оказалась очень красивая женщина, бывшая стюардесса. Пульс у нее зашкаливал за 250 ударов в минуту. Но при виде доктора ей сразу стало легче.
«А мне в первые минуты, наоборот, так плохо и страшно стало! Только после института, почти без опыта… Но ничего, справился! Даже от госпитализации в итоге пациентка отказалась, настолько ее состояние пришло в норму», — вспоминает Нуриддин Джумаков.
Могли не успеть
Одна из самых страшных историй спасения, которые никогда не забудет врач, как откачивали захлебнувшегося в воде маленького ребенка.
«Двухлетний малыш в частном доме упал в бассейн. Как долетели, даже и не помню толком, минут за десять домчались. Слава богу, успели! Спасли», — говорит врач.
Вылечили «наложением рук»
Бывали и забавные случаи. Например, вызов к пожилой женщине из-за непроходимости кишечника. Бабушка уже четыре дня не могла сходить в туалет.
«На вызов приехали, стали осматривать, пальпировать живот, и, видимо, это сработало как массаж, — рассказывает Нуриддин. — Вдруг бабулечка с нехарактерной для ее возраста резвостью поднялась и стремглав побежала в туалет. Пошутили, что „наложением рук“ теперь пациентов лечим, попрощались и поехали дальше».
Это счастье
А однажды был совсем другой вызов на боли в животе, вспоминает врач.
«Скорую вызвали 17-летней девушке. Приехали — и приняли роды на дому, — говорит врач. — Родился здоровый мальчик. Пока ехали в больницу, уговаривали молодую маму оставить ребенка. Она поначалу отказаться хотела. Боялась, переживала, молоденькая ведь совсем. Чуть позже узнали, что уговоры дали свои плоды. Мама той девушки пришла в больницу, благодарила за дочку и внука, рассказала, что малыш дома. Это счастье!»