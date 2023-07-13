Вылечили «наложением рук»: врач скорой из Ленобласти рассказал о самых ярких случаях из практики

Нуриддин признался, что в детстве его беспокоило кожное заболевание, которое не поддавалось лечению. Врачи разводили руками. Но именно тогда мальчик и принял решение стать медиком, чтобы вылечить себя самостоятельно. Болезнь отступила сама, когда Нуриддин с семьей переехал в город с другим климатом, но в итоге юноша мечту свою исполнил — поступил в медицинский вуз.