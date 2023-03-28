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Врачи извлекли из мочевого пузыря мужчины 36 магнитных шариков — тянули цепочкой

Как оказался конструктор в мочевом пузыре молодого человека, остается только догадываться. Чтобы вытащить его, врачам пришлось применить смекалку.

28 марта 20233
Врачи извлекли из мочевого пузыря мужчины 36 магнитных шариков — тянули цепочкой
Источник:
iStockphoto

Как правило, от таких конструкторов страдают маленькие дети — они могут случайно проглотить магнитные шарики. К примеру, совсем недавно в Петербурге врачи спасли мальчика, проглотившего 6 магнитных шариков. Медики не раз предупреждали родителей об опасности таких игрушек для малышей — иногда вплоть до летального исхода. На этот раз пострадавший — 21-летний мужчина.

Молодой человек поступил в Химкинскую больницу с жалобами на боль при мочеиспускании. Проведенное обследование показало, что причина жалоб — крупное инородное тело в мочевом пузыре.

Экстренно врачи отправили пациента на операцию — ее проводили с помощью эндоскопического оборудования, то есть без единого надреза. Однако без сложностей не обошлось. По словам заведующего урологическим отделением стационара Алексея Игнатьева, конструктор в мочевом пузыре разъединился на 36 маленьких элементов.

Алексей Игнатьев
Урология, хирургия

Врач-уролог, заведующий урологическим отделением Химкинской областной больницы

— Вытаскивать их по очереди было бы травматично для слизистой. Поэтому мы собрали магнитный «конструктор» из шариков в одну длинную цепочку внутри мочевого пузыря и протянули через уретру, — рассказал хирург.

Операция длилась 2 часа. Как сообщили в министерстве здравоохранения Московской области, все прошло успешно. Уточняется, что с пациентом все хорошо — его уже отправили домой на амбулаторное лечение.

К слову

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Автор текста:Анастасия Романова
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