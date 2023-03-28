Как правило, от таких конструкторов страдают маленькие дети — они могут случайно проглотить магнитные шарики. К примеру, совсем недавно в Петербурге врачи спасли мальчика, проглотившего 6 магнитных шариков. Медики не раз предупреждали родителей об опасности таких игрушек для малышей — иногда вплоть до летального исхода. На этот раз пострадавший — 21-летний мужчина.

Молодой человек поступил в Химкинскую больницу с жалобами на боль при мочеиспускании. Проведенное обследование показало, что причина жалоб — крупное инородное тело в мочевом пузыре.

Экстренно врачи отправили пациента на операцию — ее проводили с помощью эндоскопического оборудования, то есть без единого надреза. Однако без сложностей не обошлось. По словам заведующего урологическим отделением стационара Алексея Игнатьева, конструктор в мочевом пузыре разъединился на 36 маленьких элементов.