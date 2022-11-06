В Индии врачи провели редчайшую операцию: они достали из тела младенца сразу 8 эмбрионов. Малышке на момент операции исполнилось всего три недели.
Об этой поразительной истории пишет
Как такое вообще возможно? Во всем виновато довольно редкое явление, при котором один или сразу несколько зародышей попадают в тело младенца. Для таких случаев даже есть специальный термин — паразитические близнецы.
Случается подобное очень редко — реже, чем раз на миллион новорожденных. Как правило, наличие паразитических близнецов удается подтвердить еще во время беременности на УЗИ. Однако случается и так, что паразитический близнец продолжает расти внутри тела. Во всем мире не зафиксировано случаев, когда такой близнец смог бы развиться и стать жизнеспособным.
Вскоре малышку перевели в Детскую больницу при исследовательском центре Рани. Врачи наблюдали за ней три недели, после чего удалили эмбрионы из тела девочки. Вся операция заняла полтора часа. Сейчас младенец восстанавливается.
Случай этой девочки уникален вдвойне: медики говорят, что столь большого количества эмбрионов внутри младенца еще никогда не находили. На территории Индии официально зарегистрировано десять аналогичных случаев, однако до этого у новорожденных извлекали не больше трех эмбрионов.
Кстати
В Москве не так давно был зафиксирован не менее поразительный случай. Там врачи Детской городской больницы № 9 им. Сперанского обнаружили у 15-летней девочки опухоль, которая на проверку оказалась ее неразвившимся близнецом. О том, что позволило врачам прийти к такому выводу, и что в итоге произошло с подростком, можно узнать ЗДЕСЬ.
Другое поразительное явление — эффект исчезнувшего близнеца. О том, что это такое, можно прочитать ЗДЕСЬ.