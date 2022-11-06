В Индии врачи провели редчайшую операцию: они достали из тела младенца сразу 8 эмбрионов. Малышке на момент операции исполнилось всего три недели.

Об этой поразительной истории пишет The Sun . Девочка появилась на свет в одной из местных частных больниц 10 октября. Уже после того, как роженицу с ребенком выписали домой, родители новорожденной заметили, что у малышки сильно вздулся живот. Врачи провели обследование, результаты компьютерной томографии оказались ошеломительными: в брюшной полости девочки обнаружили сразу 8 недоразвитых эмбрионов.