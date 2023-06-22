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Врач Вялов рассказал, надо ли удалять семечки из огурцов и помидоров

Есть люди, которые выковыривают косточки и семечки отовсюду, даже если они очень маленькие. Другие же не понимают зачем, если плод можно съесть так. Гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснил, кто на самом деле прав.

22 июня 20231
Врач Вялов рассказал, надо ли удалять семечки из огурцов и помидоров
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iStockphoto

Огурцы и помидоры — это, пожалуй, самые популярные овощи. Их добавляют в закуски и салаты, подают вместе с ними горячие блюда и едят просто так, вприкуску. И в них, как в любых фруктах и овощах, есть семечки. Насколько они вредны? Разбираемся с врачом.

Сергей Вялов
Гастроэнтерология

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог

«Семена огурцов и помидоров — это небольшие, но мощные „пакеты“ питательных веществ. В огуречных содержатся витамины, минералы, белки, жиры и углеводы, которые могут помочь в борьбе с различными заболеваниями. Они также богаты клетчаткой, которая необходима для улучшения пищеварения и предотвращения запоров», — говорит врач.

Семена огурцов легко перевариваются, потому что они имеют более мягкую оболочку и содержат меньше клетчатки, чем семена помидоров. Напомним, что клетчатка — это растительные волокна, которые желудок человека и даже животного не в состоянии полностью «перемолоть». Тем не менее она играет важную роль в пищеварении и помогает очищать кишечник.

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Теперь про помидоры. Их семена, наоборот, имеют более твердую оболочку и содержат больше клетчатки. Значит, ЖКТ переваривать их еще сложнее.

Еще один важный момент: семена помидоров могут быть вредными для здоровья, если их употреблять в больших количествах. Они содержат алкалоиды, которые могут вызвать сильные боли в животе и даже отравление.

«Несмотря на потенциальную опасность, семена помидоров могут быть полезны для организма человека, так как они содержат множество питательных веществ, включая витамины, минералы и антиоксиданты. Они также богаты витаминами А, С и Е, которые помогают укрепить иммунную систему и предотвратить различные заболевания», — поясняет гастроэнтеролог.

Какой итог? Семена огурцов легче для нашего ЖКТ, от них точно избавляться не стоит. С помидорами немного другая история: можете не удалять семена, если планируете съесть совсем немного или обжарить перед употреблением.

Если же у вас есть проблемы с кишечником и захотелось плотно налечь на помидоры (такое бывает, когда сильно хочется какой-то продукт), то семена все-таки лучше удалить.

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Про косточки в арбузах и яблоках

Мнения о том, как полезнее есть некоторые фрукты и ягоды, с косточками или без, расходятся. Кто-то считает, что косточки обязательно надо выплевывать, кто-то — что именно в них содержатся самые полезные вещества.

Нутрициолог Нонна Ковалевская отмечает, что обобщать ответ — можно ли есть фрукты и ягоды с косточками — не стоит. Для каждой группы плодов он будет свой.

Автор текста:Софья Хромова
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