Врач Вялов рассказал, надо ли удалять семечки из огурцов и помидоров

Семена огурцов легко перевариваются, потому что они имеют более мягкую оболочку и содержат меньше клетчатки, чем семена помидоров. Напомним, что клетчатка — это растительные волокна, которые желудок человека и даже животного не в состоянии полностью «перемолоть». Тем не менее она играет важную роль в пищеварении и помогает очищать кишечник.