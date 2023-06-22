Врач Вялов рассказал, надо ли удалять семечки из огурцов и помидоров

Огурцы и помидоры — это, пожалуй, самые популярные овощи. Их добавляют в закуски и салаты, подают вместе с ними горячие блюда и едят просто так, вприкуску. И в них, как в любых фруктах и овощах, есть семечки. Насколько они вредны? Разбираемся с врачом.
«Семена огурцов и помидоров — это небольшие, но мощные „пакеты“ питательных веществ. В огуречных содержатся витамины, минералы, белки, жиры и углеводы, которые могут помочь в борьбе с различными заболеваниями. Они также богаты клетчаткой, которая необходима для улучшения пищеварения и предотвращения запоров», — говорит врач.
Семена огурцов легко перевариваются, потому что они имеют более мягкую оболочку и содержат меньше клетчатки, чем семена помидоров. Напомним, что клетчатка — это растительные волокна, которые желудок человека и даже животного не в состоянии полностью «перемолоть». Тем не менее она играет важную роль в пищеварении и помогает очищать кишечник.
Теперь про помидоры. Их семена, наоборот, имеют более твердую оболочку и содержат больше клетчатки. Значит, ЖКТ переваривать их еще сложнее.
Еще один важный момент: семена помидоров могут быть вредными для здоровья, если их употреблять в больших количествах. Они содержат алкалоиды, которые могут вызвать сильные боли в животе и даже отравление.
«Несмотря на потенциальную опасность, семена помидоров могут быть полезны для организма человека, так как они содержат множество питательных веществ, включая витамины, минералы и антиоксиданты. Они также богаты витаминами А, С и Е, которые помогают укрепить иммунную систему и предотвратить различные заболевания», — поясняет гастроэнтеролог.
Какой итог? Семена огурцов легче для нашего ЖКТ, от них точно избавляться не стоит. С помидорами немного другая история: можете не удалять семена, если планируете съесть совсем немного или обжарить перед употреблением.
Если же у вас есть проблемы с кишечником и захотелось плотно налечь на помидоры (такое бывает, когда сильно хочется какой-то продукт), то семена все-таки лучше удалить.
Про косточки в арбузах и яблоках
Мнения о том, как полезнее есть некоторые фрукты и ягоды, с косточками или без, расходятся. Кто-то считает, что косточки обязательно надо выплевывать, кто-то — что именно в них содержатся самые полезные вещества.
Нутрициолог Нонна Ковалевская отмечает, что обобщать ответ — можно ли есть фрукты и ягоды с косточками — не стоит. Для каждой группы плодов он будет свой.