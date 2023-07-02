В Самарской области объявили карантин по бешенству

Бешенство очень опасно для людей. Укушенного можно спасти только с помощью своевременной постконтактной вакцинации. Однако, если признаки заражения уже появились, это не поможет. Сначала у инфицированного повышается температура, появляется сухость во рту, потливость, светочувствительность и чувствительность к громким звукам. Постепенно также развивается боязнь воды. Когда болезнь прогрессирует, у больных начинают проявляться приступы ярости: они могут нападать на окружающих, кусаться. Последняя стадия бешенства — паралитическая. На этом этапе температура подскакивает до 42 градусов, давление падает. Человек умирает из-за паралича сосудистого и дыхательного центров.