В Самарской области объявили карантин по бешенству

Власти Самарской области объявили о карантине по бешенству для жителей Борского района. Как сообщается в
Очаг заражения был обнаружен в личном подсобном хозяйстве на Вокзальной улице, 14. Все, что находится в радиусе 3 километров от этого места, считается неблагополучной зоной по бешенству. В территорию с ограничениями попал также поселок Новоборский.
Очаг заболевания запрещено посещать посторонним. Входить туда могут только люди, которые там работают или живут, а также специалисты государственных ветеринарных служб. В очаге также нельзя лечить больных животных.
Отменят карантин только через 60 календарных дней после смерти последнего подозреваемого в заболевании бешенством животного и уничтожения последнего трупа больного животного.
А пока на подкарантинной территории нельзя охотиться. Там нельзя также ловить животных для зоопарков, проводить ярмарки и выставки с участием восприимчивых к бешенству животных. Туда нельзя ввозить и оттуда нельзя вывозить невакцинированных животных.
В документе не указано, какое именно животное подцепило смертельно опасное вирусное заболевание. Однако ранее власти Борского говорили о случаях подозрения на бешенство лисы и собаки.
Справка
Бешенство вызывают лиссавирусы. Заболевание могут переносить только млекопитающие. Чаще всего инфекцию можно встретить у собак, летучих мышей и лис. Барсуки, куницы и олени, пастбищные животные, такие как крупный рогатый скот, овцы, козы и лошади, а также кошки также могут быть заражены вирусом.
Человек может заразиться бешенством через укус больного животного. Причем заразным зверь становится еще за 5-7 дней до проявления заметных симптомов.
Бешенство очень опасно для людей. Укушенного можно спасти только с помощью своевременной постконтактной вакцинации. Однако, если признаки заражения уже появились, это не поможет. Сначала у инфицированного повышается температура, появляется сухость во рту, потливость, светочувствительность и чувствительность к громким звукам. Постепенно также развивается боязнь воды. Когда болезнь прогрессирует, у больных начинают проявляться приступы ярости: они могут нападать на окружающих, кусаться. Последняя стадия бешенства — паралитическая. На этом этапе температура подскакивает до 42 градусов, давление падает. Человек умирает из-за паралича сосудистого и дыхательного центров.