В России запустили собственное производство дефицитного лекарства L-тироксин, но стоит оно как импортное

Компания АО «ПФК «Обновление» запустила в Новосибирске производство лекарственного препарата «L-тироксин Реневал» для лечения тяжелых нарушений в работе эндокринной системы. В начале весны немецкие препараты с тем же действующим веществом (левотироксин натрия — синтетический аналог гормона тироксина) — «Эутирокс» (MERCK) и «L-тироксин» (Берлин-Хеми) — пользовались ажиотажным спросом у пациентов с дефицитом гормонов щитовидной железы. Россияне пытались запастись ими впрок, поэтому лекарства, которые необходимо принимать постоянно, фактически исчезли из аптек страны. Только в конце марта они вновь появились в продаже. Тогда же стало известно о планах начать производство дженерика в Новосибирске, которое в итоге стартовало в апреле.

«L-тироксин Реневал» — воспроизведенный препарат, включенный в перечень жизненно-важных и необходимых лекарств (ЖНВЛП). Как говорится на сайте новосибирского производителя, таблетки для лечения дисфункции щитовидки будут выпускать в двух дозировках — 50 мкг и 100 мкг. При этом компания обещает, что сможет полностью покрыть потребности российских пациентов в левотироксине. На первоначальном этапе планируется выпускать до 500 тысяч упаковок в месяц, в среднесрочной перспективе — до 1 миллиона.

Как рассказал исполнительный директор Renewal Владимир Гречкин изданию НГС , оригинальный препарат L-тироксин в Россию никогда не поступал — все продающиеся в стране препараты левотироксина натрия, по сути, дженерики. В России препарат выпускает еще одна фармкомпания, еще два — поставляются из-за рубежа.

- В 2020 году мы приступили к процедуре регистрации. «L-тироксин Реневал» показал, что полностью идентичен референту. Потом Минздрав это подтверждал, а в начале апреля 2022 года были получены необходимые документы для выпуска. Из-за повышенного спроса на тиреоидные препараты приняли решение о запуске производства в сжатые сроки, — объяснил журналисту Владимир Гречкин.

В мае Федеральная антимонопольная служба согласовала цены на новую дозировку нового препарата. Как сообщило ведомство в своем телеграм-канале 12 мая, предельная цена за 50 таблеток «L-тироксин Реневал» в дозировке 25 мкг будет составлять 30,85 рублей.

«Согласованные цены в пересчете за 1 мкг не превышают ранее зарегистрированные на этот препарат в дозировке 50 мкг», — уточнили в ФАС.