В России разработали рецепт колбасы, которая снижает уровень сахара в крови

Вряд ли кто-то целенаправленно контролирует уровень сахара в крови, особенно, если никаких жалоб и дополнительных симптомов нет. Однако, если представится возможность его измерить, то обязательно сделайте это — есть вероятность, что цифры будут зашкаливать. Когда человек видит показатели выше нормы, то в голове сразу появляется мысль: «Какой ужас, у меня сахарный диабет». На самом деле все совсем не так. Сахар в крови может повышаться совершенно по другим причинам, говорят врачи.
Если медики все-таки поставили диагноз «сахарный диабет», то теперь человеку придется соблюдать ряд ограничений. Из привычного рациона пропадают не только любимые тортики и шоколадки: в магазинах есть масса продуктов, которые содержат скрытый сахар. Например, это кетчуп, майонез, сосиски и колбаса. Так, диабетики приучают себя смотреть состав продукта, прежде чем положить его в корзину. Даже в любимой «Докторской» или сервелате не должно быть никакого сахара.
Чтобы контролировать уровень сахара в крови, в России придумали специальную колбасу. Как сообщают производители, продукт подойдет для людей с сахарным диабетом 2 типа. Начать выпускать колбасу планируют в начале осени, правда, небольшими партиями — по 200 килограммов продукции в день и потом постепенно наращивать объемы производства.
«Были разработаны рецептура и технология функционального продукта. Экспериментально доказана эффективность вареной колбасы с добавлением лекарственного растительного препарата гипогликемического действия „Арфазетина“ для профилактики и лечения сахарного диабета 2 типа. Введение в рецептуру настоя створок фасоли также достоверно показала снижение уровня глюкозы в крови», —
Эксперт добавил, что цена на «лечебную» колбасу будет не слишком высокой: стоимость 0,5 килограмма такой продукции составит от 300 до 400 рублей. Вместо молочного сырья в колбасу будут добавлять продукты переработки фасоли.
А вот что будет основой такой «лечебной» колбасы, пока неясно. Будет ли в ней мясо, остается вопросом.
Бутерброд с колбасой — быстрый, вкусный и уже такой привычный завтрак для многих. К сожалению, с ним стоит быть осторожным: если увлекаться такими бутербродами, то проблем со здоровьем не избежать, говорят ученые. О том, какие завтраки нам только вредят и чем их можно заменить, можно прочитать ЗДЕСЬ.