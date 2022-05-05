В России разработали рецепт колбасы, которая снижает уровень сахара в крови

Вряд ли кто-то целенаправленно контролирует уровень сахара в крови, особенно, если никаких жалоб и дополнительных симптомов нет. Однако, если представится возможность его измерить, то обязательно сделайте это — есть вероятность, что цифры будут зашкаливать. Когда человек видит показатели выше нормы, то в голове сразу появляется мысль: «Какой ужас, у меня сахарный диабет». На самом деле все совсем не так. Сахар в крови может повышаться совершенно по другим причинам, говорят врачи.

Если медики все-таки поставили диагноз «сахарный диабет», то теперь человеку придется соблюдать ряд ограничений. Из привычного рациона пропадают не только любимые тортики и шоколадки: в магазинах есть масса продуктов, которые содержат скрытый сахар. Например, это кетчуп, майонез, сосиски и колбаса. Так, диабетики приучают себя смотреть состав продукта, прежде чем положить его в корзину. Даже в любимой «Докторской» или сервелате не должно быть никакого сахара.