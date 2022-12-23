В Подмосковье врачи прооперировали малыша с шестью пальцами на ноге

Родители обратились за консультацией в Московскую областную детскую клиническую траматолого-ортопедическую больницу. По словам главного врача стационара Александра Григорьева, у них ранее уже лечили пациентов с подобной проблемой. Ребенку удалили лишний палец, а также провели реконструктивную операцию — чтобы восстановить капсулу плюснево-фалангового сустава.

Дело в том, что до оперативного вмешательства из-за лишнего мизинца сустав страдал из-за дополнительной нагрузки. Григорьев отметил: функциональность ноги через некоторое время восстановится, и ребенок не столкнется с последствиями своей особенности во взрослом возрасте.

Сейчас маленький пациент хорошо себя чувствует. В будущем ему предстоит пройти реабилитацию.