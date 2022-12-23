В Подмосковье врачи прооперировали малыша с шестью пальцами на ноге

Врачи из Подмосковья оказали помощь полуторагодовалому малышу, который родился с 6 пальчиками на одной из ступней. Об этом рассказали в
Явление, при котором у человека на руках или ногах больше чем 5 пальцев, называют полидактилия. Это одна из самых распространенных наследственных аномалий.
Родители обратились за консультацией в Московскую областную детскую клиническую траматолого-ортопедическую больницу. По словам главного врача стационара Александра Григорьева, у них ранее уже лечили пациентов с подобной проблемой. Ребенку удалили лишний палец, а также провели реконструктивную операцию — чтобы восстановить капсулу плюснево-фалангового сустава.
Дело в том, что до оперативного вмешательства из-за лишнего мизинца сустав страдал из-за дополнительной нагрузки. Григорьев отметил: функциональность ноги через некоторое время восстановится, и ребенок не столкнется с последствиями своей особенности во взрослом возрасте.
Сейчас маленький пациент хорошо себя чувствует. В будущем ему предстоит пройти реабилитацию.
Интересные факты
Считается, что рекорд по количеству пальцев принадлежит мальчику из Индии по имени Ашкат Саксен. В общей сложности у него 34 пальца: по 7 на каждой руке и по 10 на каждой ступне.
Полидактилию диагностировали у многих известных личностей. Например, у известной актрисы Холли Берри по 6 пальцев на одной ступне. Такая же особенность есть и у популярной телеведущей Опры Уинфри. А еще
Кстати
Медики из Подмосковья не так давно спасли жизнь полуторагодовалому мальчику, который случайно проглотил палочку от леденца. Инородный предмет дошел почти до 12-перстной кишки. Ситуация осложнялась тем, что пластик, из которого делают такие палочки, нельзя увидеть на рентгене. О том, как выходили врачи из трудного положения и чем все закончилось, можно узнать ЗДЕСЬ.