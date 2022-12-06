В Подмосковье мужчина почувствовал себя плохо, когда заправлял бачок стеклоомывателя своего автомобиля. Он быстро среагировал и обратился за помощью в Красногорскую поликлинику — жаловался на жар, острый зуд и покраснение кожи. Как
— Через несколько минут после появления первых симптомов у пациента уже развился отек подкожной жировой клетчатки рук, шеи, подкожной клетчатки лица, начался отек слизистых полости рта и языка. Вскоре возник приступ удушья. Мужчина стал задыхаться, сатурация снизилась до 61 процента, артериальное давление — до 85 на 55, — рассказала участковый терапевт поликлиники №5 Зарема Хангоева.
До приезда скорой участковый терапевт и пришедшая на помощь заведующая детским поликлиническим отделением оказали мужчине экстренную медпомощь. После введения необходимых лекарств ему стало легче. Прибывшая на место бригада скорой помощи отвезла мужчину в Красногорскую больницу, где он будет проходить дальнейшее лечение.
Опасные стеклоочистители
Специалисты Роспотребнадзора не раз призывали автовладельцев внимательнее читать этикетки при покупке зимних стеклоочистителей, а также советовали не приобретать их в неустановленных местах и тем более с рук.
Как сообщали в надзорном ведомстве, большинство зимних стеклоомывающих жидкостей изготавливают из растворов спиртов с водой и добавлением моющих средств — поверхностно-активных веществ (ПАВ), ароматизаторов, красителей. В стеклоомывателях используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли. А вот использовать метиловый спирт в средствах по уходу за автотранспортом в России запретили еще в 2007 году. Между тем в продаже периодически
При этом эксперты отмечают, что пахучие стеклоочистители безопаснее, чем жидкости со слабым запахом. Метиловый спирт (метанол), который применяют нелегальные производители стеклоомывающих жидкостей, имеет слабый запах — по этому признаку его трудно отличить от этилового спирта, но при вдыхании паров, через кожу, заглатывании он может поражать нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз и приводить к летальному исходу. А например, разрешенный в использовании и менее токсичный изопропиловый спирт пахнет, как ацетон, — его резкий неприятный запах бывает даже трудно перебить концентрированными отдушками.