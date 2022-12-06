В Подмосковье мужчина почувствовал себя плохо, когда заправлял бачок стеклоомывателя своего автомобиля. Он быстро среагировал и обратился за помощью в Красногорскую поликлинику — жаловался на жар, острый зуд и покраснение кожи. Как сообщили в региональном минздраве, выяснилось, что это острая аллергическая реакция на «незамерзайку» — отек Квинке.

— Через несколько минут после появления первых симптомов у пациента уже развился отек подкожной жировой клетчатки рук, шеи, подкожной клетчатки лица, начался отек слизистых полости рта и языка. Вскоре возник приступ удушья. Мужчина стал задыхаться, сатурация снизилась до 61 процента, артериальное давление — до 85 на 55, — рассказала участковый терапевт поликлиники №5 Зарема Хангоева.

До приезда скорой участковый терапевт и пришедшая на помощь заведующая детским поликлиническим отделением оказали мужчине экстренную медпомощь. После введения необходимых лекарств ему стало легче. Прибывшая на место бригада скорой помощи отвезла мужчину в Красногорскую больницу, где он будет проходить дальнейшее лечение.