В НИИ Склифосовского научились лечить тяжелую сердечную недостаточность без пересадки сердца

В НИИ Склифосовского разработали специальное устройство — искусственный желудочек, который помогает спасать пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью без пересадки сердца. После имплантации вспомогательной системы кровообращения человек может жить еще долгие годы.
Один из последних пациентов, которому медики НИИ спасли жизнь, — 64-летний мужчина.
Лекарства уже не помогали: история пациента
«Из-за проблем с кровоснабжением у 64-летнего мужчины, поступившего в наш стационар, в течение нескольких лет наблюдалось резкое снижение насосной функции сердца, что увеличивало нагрузку на орган, —
Медики приняли решение провести имплантацию искусственного левого желудочка. Это, по сути, насос и кардиостимулятор с аккумулятором и блоком питания, которые выполняют функцию естественного желудочка.
Как проходила операция
В область перикарда сердца вшивается маленький насос, который берет на себя всю работу вышедшего из строя левого желудочка. Этот прибор позволит пациенту жить нормальной жизнью.
«Раньше этот аппарат устанавливали временно, он был чем-то вроде моста перед пересадкой сердца, сложной и дорогостоящей операцией, — объясняют врачи. — Сейчас имплантация левого желудочка — альтернатива пересадке, независимый метод лечения.
Врачи НИИ отмечают, что до сих пор во всем мире такие операции остаются достаточно редкими: за последний год было имплантировано только около полторы тысячи аппаратов.
Придется носить всю жизнь
Операция по имплантации искусственного желудочка прошла успешно, мужчина уже находится дома. Врачи уверяют, что теперь он сможет жить нормальной жизнью, причем много лет и не боясь за состояние своего сердца. Единственное, пациенту придется все время носить с собой прибор вместе с блоком питания, закрепленный на теле ремешком. Именно он поддерживает постоянную работу сердца.
Известны пациенты, которые живут с подобными системами уже более 15 лет. Причем чувствуют себя хорошо и ведут себя точно так же, как и здоровые люди: могут умеренно заниматься физическими активностями, путешествовать, жить свободной жизнью. Никаких дополнительных ограничений нет. Все, что требуется от пациента, — это вовремя подзаряжать батарею.
Сердечная недостаточность: признаки
Это патологическое состояние, при котором сердечная мышца утрачивает способность адекватно сокращаться, полноценно перекачивать кровь по сосудам и доставлять в органы и ткани кислород и питательные вещества, удаляя продукты метаболизма.
Примерно у 60-70% людей ведущей причиной сердечной недостаточности становятся ишемическая болезнь сердца и (или) перенесенный инфаркт миокарда. Признаки: отеки, одышка, быстрая утомляемость при малейшей нагрузке, хрипы в легких и прогрессирующее ухудшение состояния.