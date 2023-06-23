В НИИ Склифосовского научились лечить тяжелую сердечную недостаточность без пересадки сердца

Известны пациенты, которые живут с подобными системами уже более 15 лет. Причем чувствуют себя хорошо и ведут себя точно так же, как и здоровые люди: могут умеренно заниматься физическими активностями, путешествовать, жить свободной жизнью. Никаких дополнительных ограничений нет. Все, что требуется от пациента, — это вовремя подзаряжать батарею.