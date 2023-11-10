В Лаборатории солнечной астрономии предупредили о новой магнитной буре в выходные

Напомним, всего несколько дней назад на Землю внезапно обрушилась магнитная буря, да не простая, а «исключительно крупная». В своем пике, который случился 5 ноября, она достигла уровня G3 (7 баллов по 9-балльной шкале) и окрасила небо в разных регионах страны в цвета апокалипсиса. В течение трех дней геомагнитная обстановка оставалась нестабильной — с всплесками активности и периодами затишья, только 9 ноября уверенно вернулась в «зеленую» зону. И снова прогнозы обещают волнения.
По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, во второй половине субботы, 11 ноября, магнитосфера может прийти в возмущенное состояние, а уже ночью в воскресенье, 12 ноября, грянет самая настоящая буря. По прогнозам, ее мощность пока оценивается на уровне G1 (слабая). Во второй половине воскресенья все должно успокоиться. Но, как показала практика, ситуация может измениться буквально за считаные часы и вызвать более сильный всплеск активности.
Согласно долгосрочным прогнозам астрономов, очередной бурный период ожидается с 22 ноября, всплески и магнитные бури могут продлиться в течение 5 дней.
Напомним, ранее в Лаборатории ИКИ и ИСЗФ предупреждали о росте активности Солнца осенью. Основной прогноз на осенне-зимний период — возвращение Солнца в фазу роста с увеличением числа вспышек и, соответственно, числа магнитных бурь.
К слову
Как рассказывала ранее Анастасия Юсупова, врач-терапевт, кардиолог Клинической больницы Святителя Луки, научных доказательств того, что магнитные бури напрямую влияют на здоровье и развитие определенных заболеваний и состояний у людей нет. Однако многие действительно в такие дни плохо себя чувствуют и жалуются на головные боли, бессонницу, слабость, скачки давления и пульса.
Что делать, чтобы облегчить свое состояние во время магнитных бурь, советы кардиолога читайте ЗДЕСЬ.
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