В Лаборатории солнечной астрономии предупредили о новой магнитной буре в выходные

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, во второй половине субботы, 11 ноября, магнитосфера может прийти в возмущенное состояние, а уже ночью в воскресенье, 12 ноября, грянет самая настоящая буря. По прогнозам, ее мощность пока оценивается на уровне G1 (слабая). Во второй половине воскресенья все должно успокоиться. Но, как показала практика, ситуация может измениться буквально за считаные часы и вызвать более сильный всплеск активности.