Конец года окажется явно непростым для тех, чье самочувствие сильно зависит от магнитного фона Земли. Уже с раннего утра магнитосфера будет возбужденной, а ближе к полудню нас ждет настоящая магнитная буря. Об этом свидетельствует прогноз
Если сегодня, 26 декабря, на Солнце все спокойно и вероятность магнитной бури остается на уровне 1%, то уже завтра этот показатель возрастет до 20%. По прогнозам, буря будет не очень сильной — на уровне G1.
Возмущения на Солнце продлятся примерно до вечера, затем активность немного стихнет. Впрочем, в ночь на 28 декабря магнитосфера снова будет возбужденной.
Чем чреваты магнитные бури? В дни возмущений на Солнце у многих болит голова, появляется слабость. Российские ученые выдвигали предположения, что магнитные бури могут влиять на свертываемость крови, а их коллеги из Университета Манчестера пришли к выводу, что магнитные бури, низкое давление, влажность и ветер усиливают хроническую боль.
Как можно облегчить свое состояние? Лучше не планировать на этот период тяжелых тренировок. Постарайтесь выспаться и следите за тем, чтобы пить достаточно воды — врачи рекомендуют не меньше 30 мл на 1 кг веса в день. Также стоит на время скорректировать свое меню и отказаться от жирной, тяжелой пищи.
Кстати
По словам терапевта Надежды Капнинской, для некоторых людей резкая перемена погоды может быть особенно опасна. Например, тем, кто страдает от хронических заболеваний, лучше при себе всегда держать препараты, которые помогут при необходимости скорректировать самочувствие.
Кроме того, особенно осторожными на фоне капризов погоды стоит быть гипертоникам. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.