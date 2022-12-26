Если сегодня, 26 декабря, на Солнце все спокойно и вероятность магнитной бури остается на уровне 1%, то уже завтра этот показатель возрастет до 20%. По прогнозам, буря будет не очень сильной — на уровне G1.

Возмущения на Солнце продлятся примерно до вечера, затем активность немного стихнет. Впрочем, в ночь на 28 декабря магнитосфера снова будет возбужденной.