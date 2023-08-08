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В этих 25 странах живут люди самого маленького роста, России среди них нет

Россия не вошла в рейтинг 25 стран мира, где живут самые невысокие люди. А вы угадаете, в каких государствах средний рост жителей даже ниже 160 см?

8 августа 2023
рост женщина мужчина страны
Источник:
iStockphoto

Где живут самые низкорослые люди на планете Земля? На вопрос ответили эксперты, проанализировав информацию из медицинской базы NCD Risk Factor Collaboration о росте жителей разных стран. Оценивались показатели отдельно мужчин и женщин. Затем аналитики взяли среднее значение этих цифр для каждой из стран.

Россия — не страна низкорослых

В список 25 государств с самым невысоким населением не попали ни Россия, ни США, ни Британия, пишет издание Daily Mail. Самые низкие люди в мире живут в Восточном Тиморе. Площадь этого островного государства в Юго-Восточной Азии составляет всего 15 тысяч квадратных километров.

Средний рост тиморского мужчины — всего 159 см, женщины — 151 см. Средний показатель для страны — 155 см. Второе и третье места рейтинга самых «низкорослых» стран занимают Лаос и Мадагаскар. Жители этих стран в среднем достигают всего 156 см. Вот другие страны, вошедшие в топ-25:

  • Гватемала,

  • Филиппины,

  • Непал,

  • Йемен,

  • Маршалловы Острова,

  • Бангладеш,

  • Камбоджа,

  • Индонезия,

  • Малави,

  • Руанда,

  • Индия — 158 см,

  • Вьетнам,

  • Перу — 159 см,

  • Папуа — Новая Гвинея,

  • Соломоновы Острова,

  • Мозамбик,

  • Бутан,

  • Бруней,

  • Мьянма,

  • Либерия,

  • Гондурас,

  • Шри-Ланка — 160 см.

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Cамой «высокой» страной мира названы Нидерланды. Там средний рост жителя — 175,6 см.

Исследователи отмечают, что «маленькие» люди чаще всего населяют страны Азии и Африки, потому, что, возможно, низкорослость — это вариант адаптации к невыносимой жаре в этих регионах. Исследователи предположили, что на рост населения также может влиять уровень развития системы здравоохранения страны и доходы ее жителей.

Ранее проводилось исследование, почему в Восточном Тиморе живут самые невысокие люди на планете. Оказалось, что жители этой страны очень мало перемещались по своим территориям и почти не скрещивались с представителями других национальностей.

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По оценкам ученых, на 80% рост человека определяется наследственностью — различными вариациями последовательности ДНК. Ранее врач объяснила, что важны также питание, уровни гормонов и занятия спортом. Лучший спорт для роста — это бег, прыжки, езда на велосипеде, игра в футбол и баскетбол и плавание.

«Не стоит забывать, что чрезмерные физические нагрузки могут привести к задержке роста, — предупреждает эксперт. — Механическое напряжение, вызванное чрезмерными физическими нагрузками, приводит к тому, что энергия и силы организма расходуются на компенсацию клеточных и метаболических потребностей, это может приводить к патологическим состояниям».

Автор текста:Анна Майская
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