В этих 25 странах живут люди самого маленького роста, России среди них нет

Исследователи отмечают, что «маленькие» люди чаще всего населяют страны Азии и Африки, потому, что, возможно, низкорослость — это вариант адаптации к невыносимой жаре в этих регионах. Исследователи предположили, что на рост населения также может влиять уровень развития системы здравоохранения страны и доходы ее жителей.