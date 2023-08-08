В этих 25 странах живут люди самого маленького роста, России среди них нет

Где живут самые низкорослые люди на планете Земля? На вопрос ответили эксперты, проанализировав информацию из медицинской базы NCD Risk Factor Collaboration о росте жителей разных стран. Оценивались показатели отдельно мужчин и женщин. Затем аналитики взяли среднее значение этих цифр для каждой из стран.
Россия — не страна низкорослых
В список 25 государств с самым невысоким населением не попали ни Россия, ни США, ни Британия,
Средний рост тиморского мужчины — всего 159 см, женщины — 151 см. Средний показатель для страны — 155 см. Второе и третье места рейтинга самых «низкорослых» стран занимают Лаос и Мадагаскар. Жители этих стран в среднем достигают всего 156 см. Вот другие страны, вошедшие в топ-25:
Гватемала,
Филиппины,
Непал,
Йемен,
Маршалловы Острова,
Бангладеш,
Камбоджа,
Индонезия,
Малави,
Руанда,
Индия — 158 см,
Вьетнам,
Перу — 159 см,
Папуа — Новая Гвинея,
Соломоновы Острова,
Мозамбик,
Бутан,
Бруней,
Мьянма,
Либерия,
Гондурас,
Шри-Ланка — 160 см.
Cамой «высокой» страной мира названы Нидерланды. Там средний рост жителя — 175,6 см.
Исследователи отмечают, что «маленькие» люди чаще всего населяют страны Азии и Африки, потому, что, возможно, низкорослость — это вариант адаптации к невыносимой жаре в этих регионах. Исследователи предположили, что на рост населения также может влиять уровень развития системы здравоохранения страны и доходы ее жителей.
Ранее проводилось исследование, почему в Восточном Тиморе живут самые невысокие люди на планете. Оказалось, что жители этой страны очень мало перемещались по своим территориям и почти не скрещивались с представителями других национальностей.
От чего зависит, насколько высоким будет человек
По оценкам ученых, на 80% рост человека определяется наследственностью — различными вариациями последовательности ДНК. Ранее врач объяснила, что важны также питание, уровни гормонов и занятия спортом. Лучший спорт для роста — это бег, прыжки, езда на велосипеде, игра в футбол и баскетбол и плавание.
«Не стоит забывать, что чрезмерные физические нагрузки могут привести к задержке роста, — предупреждает эксперт. — Механическое напряжение, вызванное чрезмерными физическими нагрузками, приводит к тому, что энергия и силы организма расходуются на компенсацию клеточных и метаболических потребностей, это может приводить к патологическим состояниям».