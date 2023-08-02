Умер самый старый мужчина на Земле, который родился еще в XIX веке

У долгожителей всегда сложно с документами, именно поэтому в Сети можно встретить так много версий по поводу того, кто же действительно прожил дольше других. Единственный человек, у кого и дата рождения, и дата смерти были документально подтверждены, — француженка Жанна Кальман. Всего женщина прожила 122 года 164 дня. Интересно, что ее никак нельзя было назвать сторонницей здорового образа жизни: Жанна курила с 1896 года и рассталась с привычкой лишь тогда, когда ей исполнилось 117 лет. Причем не из-за вредности сигарет — просто потому, что Кальман не хотелось просить людей помочь поджечь ей сигарету.