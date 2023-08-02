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Умер самый старый мужчина на Земле, который родился еще в XIX веке

Судя по всему, Жозе Паулину Гомесу было почти 127 лет. Узнайте, в чем секрет его долголетия и как мужчина смог сохранить здоровье до глубокой старости.

2 августа 2023
Умер самый старый мужчина на Земле, который родился еще в XIX веке
Источник:
X/@choquei

В Бразилии скончался самый старый мужчина из ныне живущих — Жозе Паулину Гомес. Об этом сообщает издание Estado de Minas.

Гомес ушел из жизни в пятницу, 28 июля, в своем родном городе Педра-Бонита. Через пару дней ему могло исполниться 127 лет. Впрочем, с его возрастом все не так просто: раньше свидетельства о рождении нередко выдавали гораздо позже. Однако в свидетельстве о браке от 1917 года указано, что Жозе Паулину родился 4 августа 1895 года. Если эта информация достоверна, то Гомес пережил три пандемии и две мировые войны.

В документе также указано, что женился он в возрасте 22 лет. Достоверно известно, что до 17 лет брак заключить в те времена было нельзя, что подтверждает тот факт, что мужчина явно родился до 1900 года.

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По мнению родных Гомеса, секрет его долголетия — мирная и здоровая жизнь в сельской местности. Он жил в Коррего-ду-Кафе, в сельской местности Педра-Бонита, и разводил животных. Мужчина предпочитал только натуральные продукты, выращенные в родном крае. Его здоровье позволяло ему держаться в седле даже в преклонном возрасте, Жозе перестал ездить верхом всего четыре года назад.

Месяц назад он оказался прикованным к постели и умер от полиорганной недостаточности. За жизнь он завел 7 детей и 25 внуков.

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Кстати

У долгожителей всегда сложно с документами, именно поэтому в Сети можно встретить так много версий по поводу того, кто же действительно прожил дольше других. Единственный человек, у кого и дата рождения, и дата смерти были документально подтверждены, — француженка Жанна Кальман. Всего женщина прожила 122 года 164 дня. Интересно, что ее никак нельзя было назвать сторонницей здорового образа жизни: Жанна курила с 1896 года и рассталась с привычкой лишь тогда, когда ей исполнилось 117 лет. Причем не из-за вредности сигарет — просто потому, что Кальман не хотелось просить людей помочь поджечь ей сигарету.

Француженка открыто признавалась, что очень любит шоколад и красное вино. Секретом своего долголетия она считала оливковое масло, которое Жанна советовала употреблять внутрь и мазать на кожу. А еще она призывала других ничего не бояться.

Автор текста:Дарья Гапионок
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