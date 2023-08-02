Умер самый старый мужчина на Земле, который родился еще в XIX веке

В Бразилии скончался самый старый мужчина из ныне живущих — Жозе Паулину Гомес. Об этом сообщает издание
Гомес ушел из жизни в пятницу, 28 июля, в своем родном городе Педра-Бонита. Через пару дней ему могло исполниться 127 лет. Впрочем, с его возрастом все не так просто: раньше свидетельства о рождении нередко выдавали гораздо позже. Однако в свидетельстве о браке от 1917 года указано, что Жозе Паулину родился 4 августа 1895 года. Если эта информация достоверна, то Гомес пережил три пандемии и две мировые войны.
В документе также указано, что женился он в возрасте 22 лет. Достоверно известно, что до 17 лет брак заключить в те времена было нельзя, что подтверждает тот факт, что мужчина явно родился до 1900 года.
По мнению родных Гомеса, секрет его долголетия — мирная и здоровая жизнь в сельской местности. Он жил в Коррего-ду-Кафе, в сельской местности Педра-Бонита, и разводил животных. Мужчина предпочитал только натуральные продукты, выращенные в родном крае. Его здоровье позволяло ему держаться в седле даже в преклонном возрасте, Жозе перестал ездить верхом всего четыре года назад.
Месяц назад он оказался прикованным к постели и умер от полиорганной недостаточности. За жизнь он завел 7 детей и 25 внуков.
Кстати
У долгожителей всегда сложно с документами, именно поэтому в Сети можно встретить так много версий по поводу того, кто же действительно прожил дольше других.
Француженка открыто признавалась, что очень любит шоколад и красное вино. Секретом своего долголетия она считала оливковое масло, которое Жанна советовала употреблять внутрь и мазать на кожу. А еще она призывала других ничего не бояться.