У 4-летней девочки ветрянка дала тяжелое осложнение, врачи спасали ее с помощью ИВЛ

В прошлом году 3-летняя девочка чуть не умерла от осложнения банальной ветрянки. Малышка подхватила вирус в детском саду, как это часто бывает, но через несколько дней довольно легкого течения болезни попала в реанимацию с тяжелейшими симптомами. О том, что пришлось пережить девочке и родителям, читайте ЗДЕСЬ.