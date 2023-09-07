У 4-летней девочки ветрянка дала тяжелое осложнение, врачи спасали ее с помощью ИВЛ

В Областную клиническую больницу №2 маленькую пациентку, заболевшую ветряной оспой, доставили уже в тяжелом состоянии — с осложнением в виде некротической флегмоны бедра (острое гнойное воспаление клетчаточных пространств, у которого нет четких границ). В итоге у ребенка развился сепсис с полиорганной дисфункцией.
Как
Все закончилось благополучно: состояние ребенка удалось стабилизировать. Специалисты коллегиально обсудили тактику лечения и приняли решение провести несколько операций.
«На первом этапе мы вскрыли и дренировали флегмоны, провели хирургическую обработку пораженных участков. Так как в области бедра мы наблюдали некроз кожи, команда хирургов выполнила поэтапную пластику кожи», — рассказал Валерий Чевжик, заведующий детским хирургическим отделением №2.
Сообщается, что сейчас девочку уже выписали домой.
Как ранее объясняла аллерголог-иммунолог Елена Парецкая, современные дети могут болеть детскими инфекциями, включая ветрянку, тяжелее предыдущих поколений. Поскольку это вирус из семейства герпесных, он дает достаточно бурную реакцию и может провоцировать неожиданные последствия. Чаще всего это средние отиты с нагноением, бронхиты, пневмонии. Но самым серьезным, хоть и редким осложнением считается ветряночный энцефалит.
Другой случай
В прошлом году 3-летняя девочка чуть не умерла от осложнения банальной ветрянки. Малышка подхватила вирус в детском саду, как это часто бывает, но через несколько дней довольно легкого течения болезни попала в реанимацию с тяжелейшими симптомами. О том, что пришлось пережить девочке и родителям, читайте ЗДЕСЬ.
Между тем в начале весны во многих городах России возник дефицит вакцины против ветрянки. Это объясняли всплеском заболеваемости и сложностями логистики, возникшими из-за сложившейся в стране обстановки. Сейчас вакцина появилась. Например, в одном из центров вакцинации в Петербурге доступна бельгийская вакцина. Правда, цена кусается: с осмотром врача — около 6 тысяч рублей.