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У 4-летней девочки ветрянка дала тяжелое осложнение, врачи спасали ее с помощью ИВЛ

Некоторые считают ветрянку легкой детской болезнью. Врачам Тюменской области пришлось спасать ребенка, у которого на фоне инфекции развился сепсис.

7 сентября 2023
У 4-летней девочки ветрянка дала тяжелое осложнение, врачи спасали ее с помощью ИВЛ
Источник:
iStockphoto

В Областную клиническую больницу №2 маленькую пациентку, заболевшую ветряной оспой, доставили уже в тяжелом состоянии — с осложнением в виде некротической флегмоны бедра (острое гнойное воспаление клетчаточных пространств, у которого нет четких границ). В итоге у ребенка развился сепсис с полиорганной дисфункцией.

Как рассказали в стационаре, чтобы стабилизировать состояние девочки, врачи погрузили ее в медикаментозный сон и перевели на аппарат ИВЛ. Также ребенку назначили вазопрессорную поддержку, антибактериальную, инфузионную и симптоматическую терапии. По словам анестезиолога-реаниматолога Александра Ахматова, девочка была под круглосуточным наблюдением медиков.

Все закончилось благополучно: состояние ребенка удалось стабилизировать. Специалисты коллегиально обсудили тактику лечения и приняли решение провести несколько операций.

«На первом этапе мы вскрыли и дренировали флегмоны, провели хирургическую обработку пораженных участков. Так как в области бедра мы наблюдали некроз кожи, команда хирургов выполнила поэтапную пластику кожи», — рассказал Валерий Чевжик, заведующий детским хирургическим отделением №2.

Сообщается, что сейчас девочку уже выписали домой.

Как ранее объясняла аллерголог-иммунолог Елена Парецкая, современные дети могут болеть детскими инфекциями, включая ветрянку, тяжелее предыдущих поколений. Поскольку это вирус из семейства герпесных, он дает достаточно бурную реакцию и может провоцировать неожиданные последствия. Чаще всего это средние отиты с нагноением, бронхиты, пневмонии. Но самым серьезным, хоть и редким осложнением считается ветряночный энцефалит.

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Другой случай

В прошлом году 3-летняя девочка чуть не умерла от осложнения банальной ветрянки. Малышка подхватила вирус в детском саду, как это часто бывает, но через несколько дней довольно легкого течения болезни попала в реанимацию с тяжелейшими симптомами. О том, что пришлось пережить девочке и родителям, читайте ЗДЕСЬ.

Между тем в начале весны во многих городах России возник дефицит вакцины против ветрянки. Это объясняли всплеском заболеваемости и сложностями логистики, возникшими из-за сложившейся в стране обстановки. Сейчас вакцина появилась. Например, в одном из центров вакцинации в Петербурге доступна бельгийская вакцина. Правда, цена кусается: с осмотром врача — около 6 тысяч рублей.

Автор текста:Анастасия Романова
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