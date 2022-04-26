- Сливочное масло — это продукт, который производят из коровьего молока и/или сливок, то есть его готовят исключительно из молочных жиров. Фитостерины в молочной продукции свидетельствует о ее фальсификации растительными маслами: гидрогенизированным соевым маслом, гидрогенизированным пальмовым маслом, кокосовым маслом и др.», — объясняет начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова.

В списке нарушителей оказалось масло брендов:

«Деревенская буренка» (ООО «Лав Продукт», Московская область), «Солнечная долина» (ООО «Лав Продукт», Московская область), «Молочная мозаика» (ООО «Лав Продукт», Московская область), «Вологодские традиции» (ООО «Курский сыродельный завод», Курская область), «Славянское» (ООО «Курский сыродельный завод», Курская область), «Волжаночка» (АО «Молсыркомбинат-Волжский», Волгоградская область).

Кроме того, в масле этих марок нашли несоответствия рекомендованным ГОСТом нормативам по жирнокислотному составу и посторонний привкус — эксперты связывают его с добавлением ароматизатора.

По словам Артема Белова, генерального директора Национального союза производителей молока (Союзмолоко), сейчас средняя розничная цена килограмма сливочного масла составляет 798,71 рубля — то есть 100 грамм масла в среднем стоят 80 рублей. Как показали результаты исследования , цена масла с признаками фальсификата варьировалась от 29,99 до 61,1 рубля за 100 грамм.

- То есть у большинства фальсифицированной продукции розничная цена ниже себестоимости (в среднем себестоимость составляет сегодня 48,1 руб./100 г). Можно было бы утверждать, что низкая цена говорит о замене производителем молочных жиров на растительные. Однако в исследовании также встречалось масло, которое реализуется по цене ниже себестоимости, но при этом, растительных жиров в продукции не обнаружено (в основном это СТМ ритейлеров). Таким образом, низкая цена сливочного масла не всегда является индикатором продукции с признаками фальсификации, — утверждают в Роскачестве.