Отбился от рук? 11 причин, почему ребенок не слышит ваши просьбы

Сравните фразы: «Что за свинарник в твоей комнате! Пока не наведешь порядок, гулять не пойдешь!» и «Мне кажется, не все вещи на своих местах. Может быть, помочь тебе убрать в комнате?» В первом случае ребенок понимает, что вы злитесь и стыдите его, и у него зарождается протест против выполнения ваших просьб. Ведь если он кинется убирать, то признает, что он плохой.