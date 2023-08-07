Отбился от рук? 11 причин, почему ребенок не слышит ваши просьбы

Любой родитель хочет, чтобы ребенок реагировал на просьбы взрослых. Чтобы в одно ухо влетало и хотя бы не сразу вылетало из другого. И когда на карту поставлена детская безопасность, мы даже можем требовать внимания и реакций.
«Но задумывались ли вы о том, что большинство наших проблем — это не ситуации жизни и смерти, —
Тем не менее есть ситуации, когда мы что-то просим сделать или, наоборот, просим чего-то не делать. И если чадо игнорирует наши слова, кажется, что он игнорирует или не уважает родителей. Как тут не сорваться?
Психолог говорит: на самом деле существует 11 распространенных причин, почему дети не слушают и не слышат. И чтобы понять, что с этим делать, надо разобраться в этих причинах.
Ребенок не чувствует себя частью семьи
У него нет привычки общения с родителями, нет прочных отношений, которые являются ключом к взаимопониманию. Попробуйте проводить хотя бы 10 минут каждый день тет-а-тет с каждым чадом. Просто занимайтесь вместе тем, что он любит. Результат вы увидите уже через неделю.
Просто не хочет прекращать то, что он делает
Поставьте себя на его место. Например, вы только зачитались интересной книгой, но тут к вам подходит муж и в категоричном тоне требует, чтобы вы немедленно прекратили, потому что пора идти есть/спать/гулять. Понравится ли вам это? Легко ли вы оторветесь от сюжета? Вряд ли, а ведь вы взрослый человек.
«Если вы куда-то собираетесь, заранее предупреждайте чадо, что осталось мало времени, чтобы он не увлекался играми или чтением, — говорит психолог. — Если есть возможность, старайтесь все же не прерывать его игру, а дождаться, когда он возьмет паузу».
Действительно не услышал
Когда дети заняты, увлечены, им может быть сложно услышать взрослых. Поэтому, чтобы озвучить важную информацию, дождитесь перерыва в его занятиях, убедитесь, что он смотрит на вас и воспринимает сказанное.
Не ощущает время
Для маленьких детей фраза «Выходим через 10 минут» звучит абсолютно абстрактно, они не понимают концепцию времени. С ними надо использовать визуальные таймеры — например, показывать, докуда дойдет стрелочка на часах. Кроме того, будьте сами пунктуальны: если вы кричите, что осталось 5 минут, это не значит, что в запасе есть еще 15.
Не хочет выполнять задание
Тоже имеет право. Причем у его сопротивления наверняка есть причины, которые мы не понимаем. И единственное, что здесь надо сделать в первую очередь, — просто спросить!
«Если вы поймете, почему он не хочет выполнять просьбу, может быть, вы вместе найдете более приемлемый способ решения проблемы», — говорит доктор Луманлан.
Не может запомнить, что должен сделать
Если мы говорим о маленьких детях, им трудно запомнить много инструкций, данных одновременно, даже если они повторяются изо дня в день. Разбейте задания на простые одноэтапные задачи, а дополнительные дела назначайте на тот день, когда вы никуда не спешите.
Ребенка приучили, что сначала на него накричат
Это беда многих семей, где привыкли повышать голос. На первую просьбу, высказанную спокойно, ребенок не реагирует, потому что знает, что пока ничего не случится. Лишь когда мама или папа повысят голос, он понимает, что лучше бы отреагировать.
«Повторные просьбы и крики только усиливают нежелательное поведение, — предупреждает психолог. — Высказывайте четкие просьбы без чрезмерных повторений».
Ребенку не нравится, когда ему все время о чем-то напоминают
Повторение в данном случае не мать учения, а сплошное утомление. Конечно, бесит, когда вы пять раз уже попросили сделать уроки, а реакции ноль. Но и его тоже бесит, что вы, как попугай, заученно твердите одну и ту же фразу.
Чувствует, что его осуждают
Сравните фразы: «Что за свинарник в твоей комнате! Пока не наведешь порядок, гулять не пойдешь!» и «Мне кажется, не все вещи на своих местах. Может быть, помочь тебе убрать в комнате?» В первом случае ребенок понимает, что вы злитесь и стыдите его, и у него зарождается протест против выполнения ваших просьб. Ведь если он кинется убирать, то признает, что он плохой.
Вы не слышите своего ребенка, поэтому и он не хочет слышать вас
Эффективное общение — это улица с двусторонним движением. Найдите время, чтобы просто выслушать. Когда дети чувствуют, что их слышат и их ценят, они с большей вероятностью отвечают взаимностью и слушают в ответ.
Появилась потребность в праве голоса
Автономия — одна из наиболее распространенных потребностей, которую дети пытаются выразить через «непослушание». Они хотят иметь право голоса в вопросах, которые считают важными в своей жизни. Получив его, они с гораздо большей вероятностью будут сотрудничать с вами.