«Организм нацелился погибнуть от рака, но врачи не дали»: как спасали мужчину с четырьмя разными опухолями

Однако врачи столкнулись с другими сложностями. У пожилого мужчины помимо онкологии было еще много сопутствующих диагнозов: ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт, системный атеросклероз, сахарный диабет второго типа, хроническая болезнь почек и гипертоническая болезнь. В Центре Мешалкина решили выполнить операцию сложному пациенту, но если разрешат кардиологи. Дополнительное обследование показало, что сердце и сосуды выдержат вмешательство. Тем не менее, чтобы снизить нагрузку на организм, было решено удалять две опухоли сразу и через единственный разрез, хотя они и не находились рядом друг с другом.