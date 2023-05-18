«Организм нацелился погибнуть от рака, но врачи не дали»: как спасали мужчину с четырьмя разными опухолями

Как говорят врачи, фактором успеха в случае с 82-летним пациентом стало раннее выявление болезни. Дело в том, что в 2010 и 2017 годах мужчину уже оперировали по поводу опухолей двух разных отделов кишечника, после радикального лечения оба очага себя никак не проявляли. Но в конце 2022-го врачи одновременно обнаружили еще два новых рака — в нисходящем отделе ободочной кишки и в левой почке.
Врач-онколог, хирург, заведующий отделением онкологии НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина
«Ситуация необычная. Вероятно, так реализуется генетическая предрасположенность: организм словно нацелился погибнуть от рака, но хирурги из раза в раз ему не дают. Благодаря дисциплине больного, который, как и все, кто ранее перенес рак, находится на пожизненном диспансерном учете и раз в полгода проходит обследование у онколога, у него удалось обнаружить новые опухолевые очаги на самой ранней, первой, стадии, — объяснил врач-онколог, хирург Максим Никитин.
Однако врачи столкнулись с другими сложностями. У пожилого мужчины помимо онкологии было еще много сопутствующих диагнозов: ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт, системный атеросклероз, сахарный диабет второго типа, хроническая болезнь почек и гипертоническая болезнь. В Центре Мешалкина решили выполнить операцию сложному пациенту, но если разрешат кардиологи. Дополнительное обследование показало, что сердце и сосуды выдержат вмешательство. Тем не менее, чтобы снизить нагрузку на организм, было решено удалять две опухоли сразу и через единственный разрез, хотя они и не находились рядом друг с другом.
Онкохирургам удалось не только удалить опухоли, но и сохранить мужчине почку. По словам врачей, полное удаление пораженного органа могло бы привести пациента к фатальным последствиям.
Как сообщили в Центре Мешалкина, сейчас 82-летнего жителя Алтайского края выписали домой после восстановительного лечения. При этом даже не потребовались лучевая терапия и химиотерапия, оба рака врачи вылечили хирургически.