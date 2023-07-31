Они усилят боль: гинеколог Нураева рассказала, что нельзя есть во время месячных

Сильная и мучительная боль во время месячных — это ненормально. Терпеть ее нельзя, а причины появления выяснить стоит обязательно — на приеме у врача-гинеколога.
Но что делать, если в «красные дни» календаря даже абсолютно здоровую женщину беспокоит недомогание — тянущие и ноющие боли, раздражительность и отеки?
Гинеколог объясняет, какие продукты стоит исключить из рациона в дни месячных, чтобы не спровоцировать усиление боли и других неприятных симптомов.
Гинеколог маммологического центра L7, к.м.н., стаж работы более 21 годаЛичный сайт
Это — норма
«Каждый месяц в организме женщины происходят гормональные изменения, характеризующиеся наступлением менструации. Перед началом этого непростого периода женщины могут испытывать раздражительность, сонливость, быструю утомляемость. Это абсолютно нормальный и естественный процесс, — рассказала „Доктору Питеру“ врач-гинеколог Тамара Нураева, врач медцентра L7. — Боль же появляется из-за сокращений матки, которые вызваны отторжением слизистой оболочки».
Что нельзя во время месячных: мифы и правда
«Распространенный миф — запрет на принятие ванны и посещение бани во время менструации, — продолжает эксперт. — Но на самом деле теплая вода, наоборот, помогает снизить болевой синдром, а при походе в сауну стоит ориентироваться лишь на свое самочувствие».
Можно заниматься во время месячных и спортом. Отказаться стоит лишь от поднятия тяжестей и упражнений на пресс.
«Не противопоказан в этот период и секс, но имеют место ограничения, потому как возрастает риск передачи инфекций через половые контакты», — говорит гинеколог.
А вот от чего стоит отказаться во время месячных, так это от процедуры донорства крови, отмечает врач.
«Снижение объема циркулирующей в организме крови негативно сказывается на самочувствии из-за снижения уровня гемоглобина», — говорит Тамара Нураева.
Не надо терпеть
«Тянущие боли внизу живота — далеко не единственный симптом месячных, — объясняет врач. — В этот период может болеть грудь или поясница, появиться мигрень и даже повыситься температура тела, но здоровый организм может испытывать невыраженное недомогание».
Терпеть эти болевые ощущения и дискомфорт не нужно, ведь сейчас существует множество способов облегчить состояние и снять спазмы, уточняет доктор.
«При болезненной менструации, которая сопровождается повышением температуры, допускается прием обезболивающих препаратов, а для улучшения общего самочувствия в первые дни цикла рекомендуется пить омега-3 и витамин В1, — говорит Тамара Нураева. — Для уменьшения выраженности спазмов можно использовать грелку (при скудных выделениях), которая прикладывается на область внизу живота, или сделать себе массаж для расслабления брюшной стенки».
Нормализовать все процессы в организме помогает также полноценный ночной сон, правильное питание и дыхательные практики.
Какие продукты могут усилить боль
Кофе и газированные напитки.
Жирная и жареная пища, фастфуд и выпечка.
«Эти продукты содержат большое количество трансжиров и насыщенных жиров, которые увеличивают уровень системного воспаления, что провоцирует болезненные ощущения при сокращении матки, — объясняет врач. — Кроме того, питание с избыточным содержанием жиров приводит к повышению уровня простагландинов (гормоноподобные физиологически активные вещества), вызывающих обильные выделения крови.
Молочные продукты, так как лактоза может спровоцировать вздутие живота.
Сладости (особенно в первые дни цикла).
«Это связано с тем, что гормональные изменения, происходящие в организме женщины в период менструации, вызывают колебания глюкозы в крови в большую или меньшую сторону, а употребление большого количества сладких продуктов в первые дни цикла нередко вызывает гипергликемию, из-за чего у женщины ухудшается самочувствие», — объясняет Тамара Нураева.