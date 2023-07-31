Они усилят боль: гинеколог Нураева рассказала, что нельзя есть во время месячных

«При болезненной менструации, которая сопровождается повышением температуры, допускается прием обезболивающих препаратов, а для улучшения общего самочувствия в первые дни цикла рекомендуется пить омега-3 и витамин В1, — говорит Тамара Нураева. — Для уменьшения выраженности спазмов можно использовать грелку (при скудных выделениях), которая прикладывается на область внизу живота, или сделать себе массаж для расслабления брюшной стенки».