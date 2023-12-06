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Один случай на миллион: стройные ножки у девушки оказались симптомом редкой болезни

Многие женщины мечтают о плоском животике и стройных ножках с контурами мышц, для чего сидят на диетах и ходят в спортзал. Оказывается, такая красота может быть врожденной, но при этом смертельно опасной.

6 декабря 20233
ноги атлета
Источник:
IStockphoto

Так случилось у 14-летней девушки, которой два года назад детские эндокринологи НМИЦ им. В.А. Алмазова диагностировали редчайшее заболевание — врожденную семейную парциальную липодистрофию 4-го типа. Оно связано с мутацией в гене PLIN1 и проявляется частичным отсутствием подкожного жирового слоя на животе и ногах.

У таких людей формируется клинический фенотип «ноги атлета», хотя они никогда не занимались спортом. Вот как это выглядит.

Один случай на миллион: стройные ножки у девушки оказались симптомом редкой болезни
Источник:

НМИЦ им. Алмазова

Казалось бы, это ли не мечта? Но, по словам врачей НМИЦ Алмазова, эта генетическая мутация вызывает болезнь, которая чревата смертельно опасными осложнениями: липоатрофическим диабетом, тяжелой инсулинорезистентностью, выраженной гипертриглицеридемией, дислипидемией.

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Все эти осложнения ведут к раннему поражению сосудов и заметному сокращению продолжительности жизни. Как рассказали в центре, бабушка этой пациентки не дожила до 40 лет — умерла от инфаркта миокарда. Ее же внучка стала первой в России пациенткой, которая начала получать таргетную терапию рекомбинантным лептином. Препарат специалисты центра получили по линии фонда «Круг добра», после того как поставили девушке диагноз и оформили все необходимые документы.

Ирина Никитина
Эндокринология

Детский эндокринолог, заведующая НИЛ детской эндокринологии Института эндокринологии НМИЦ им. В.А. Алмазова, доктор медицинских наук, профессор

«Назначение препарата рекомбинантного лептина позволяет существенно уменьшить метаболические нарушения и, следовательно, увеличить продолжительность жизни и ее качество. Уже через десять дней после начала терапии уровень триглицеридов у больной снизился в два раза», — рассказала Ирина Никитина, заведующая НИЛ детской эндокринологии Института эндокринологии НМИЦ им. Алмазова.

Автор текста:Анастасия Романова
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