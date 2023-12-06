Один случай на миллион: стройные ножки у девушки оказались симптомом редкой болезни

Все эти осложнения ведут к раннему поражению сосудов и заметному сокращению продолжительности жизни . Как рассказали в центре, бабушка этой пациентки не дожила до 40 лет — умерла от инфаркта миокарда. Ее же внучка стала первой в России пациенткой, которая начала получать таргетную терапию рекомбинантным лептином. Препарат специалисты центра получили по линии фонда «Круг добра», после того как поставили девушке диагноз и оформили все необходимые документы.