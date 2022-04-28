Новосибирские хирурги спасли девушку, пересадив ей часть собственного сердца

Новосибирские кардиохирурги из клиники Мешалкина решились на редкую операцию, чтобы спасти жизнь молодой девушке. Ей нужно было заменить пораженный аортальный клапан — пациентка страдала от редкой патологии. Операция стала первой в отечественной медицинской практике. В мире известно всего о двух подобных случаях такого же хирургического вмешательства.

Про диагноз

В норме аортальный клапан имеет три створки, которые обеспечивают одностороннее движение крови из сердца в аорту. У 21-летней девушки была редкая врожденная аномалия органа — одностворчатый аортальный клапан. Болезнь никак не заявляла о себе ни в детстве, ни в подростковом возрасте. Однако со временем нарастающий стеноз аортального клапана — частичное сужение просвета, провоцирующее затруднение оттока крови в аорту, которая снабжает кровью весь организм — привел к тому, что девушке потребовалась срочная помощь врачей. Она начала страдать от одышки, приступов удушья, головокружений, отеков рук и ног и обмороков.