Новосибирские хирурги спасли девушку, пересадив ей часть собственного сердца

Новосибирские кардиохирурги из клиники Мешалкина решились на редкую операцию, чтобы спасти жизнь молодой девушке. Ей нужно было заменить пораженный аортальный клапан — пациентка страдала от редкой патологии. Операция стала первой в отечественной медицинской практике. В мире известно всего о двух подобных случаях такого же хирургического вмешательства.
Про диагноз
В норме аортальный клапан имеет три створки, которые обеспечивают одностороннее движение крови из сердца в аорту. У 21-летней девушки была редкая врожденная аномалия органа — одностворчатый аортальный клапан. Болезнь никак не заявляла о себе ни в детстве, ни в подростковом возрасте. Однако со временем нарастающий стеноз аортального клапана — частичное сужение просвета, провоцирующее затруднение оттока крови в аорту, которая снабжает кровью весь организм — привел к тому, что девушке потребовалась срочная помощь врачей. Она начала страдать от одышки, приступов удушья, головокружений, отеков рук и ног и обмороков.
Директор института патологии кровообращения, доктор медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург
«Пациентке было показано протезирование пораженного аортального клапана сердца. Однако механические и биологические протезы, к сожалению, не так совершенны. Имплантация механического протеза повлияла бы на качество жизни девушки: она была бы ограничена в физической активности, нуждалась в пожизненной антикоагулянтной терапии. Учитывая молодой возраст пациентки и планирование в дальнейшем беременности и вынашивания ребенка, мы решили выполнить процедуру Росса», — рассказал врач.
Как проходила пересадка
Эту операцию впервые провел британский врач Дональд Росс в 1967 году. Она заключается в замене пораженного аортального клапана, идентичным по строению и физиологии, собственным клапаном легочной артерии пациента (аутографтом). Он не будет подвержен инфекциям, сможет прекрасно функционировать много лет и позволит девушке вести привычный образ жизни.
«Мы забрали собственный легочный клапан пациентки, погрузив его в синтетический сосудистый протез для профилактики расширения корня аорты. Затем имплантировали на место пораженного аортального клапана сердца. Вместо забранного легочного клапана поставили гомографт — специально обработанный имплант, взятый у донора», — поясняет Александр Богачев-Прокофьев.
Всю операцию врачи выполнили через мини-доступ, размер которого был всего лишь 6 см. Обычно, чтобы получить доступ к сердцу, врачам приходится делать разрез, размер которого равен 18-20 см.
Благодаря ювелирной работе врачей пациентка быстро восстанавливается. Она хорошо себя чувствует, реабилитация идет по плану. В будущем девушка сможет стать мамой и вести привычный активный образ жизни.
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